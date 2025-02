Lo perdería todo: Exponen infidelidad de actor infantil de Televisa; sufriría consecuencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido actor de Televisa, que comenzó su carrera desde que solo era un niño en las novelas, Imanol Landeta, está en una situación muy complicada y tendría miedo a perder todo lo que ha ganado en años, después de que fuera expuesto como infiel y acusado de tratar de usar su shippeo con Sandra Itzel para ganar fama. Aseguran que está sufriendo severas consecuencias por su error.

Durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, se afirmó que había una relación entre Sandra e Imanol, quienes se dedicaban constantemente hermosas palabras y en la gran final hasta se besaron en vivo. Pero, todo el shippeo fue derrumbado en el más reciente capítulo de Envinadas, debido a que Odemaris Ruiz, la invitada, afirmó que fue engañada por un hombre que tenía en un pedestal, y aunque no dijo nombres, se cree que se trata de Landeta.

En el podcast con Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, la actriz declaró que un hombre con el que estaba saliendo, en un reality notó que una mujer, a la que llamaron Susy, se estaba ilusionando, pero que él no estaba igual, pues estaba interesado en ella, pero que aprovecharía que el shippeo estaba funcionando y lo usaría para ganar más popularidad, por lo que Odemaris se negó y le externó que no participaría en el engaño: "Yo te tenía en otro concepto. No cuentes conmigo para este jueguito. A mí no me late", le dijo a Imanol en ese momento.

A estas polémicas declaraciones, la reconocida exintegrante de Inseparables se pronunció mediante un en vivo en su cuenta de Instagram, en la que se mostró completamente indignada y molesta con las envinadas, debido a que señaló que lo que hicieron estuvo muy mal y no demostraron sororidad en su parte de la historia, pues se reían y burlaban de la situación, cuando ella no estaba enterada que solo la estaban usando: "Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, Susy. Se burlaban. Se reían… Eso está mal".

Ahora, mediante TV Notas, un supuesto amigo del actor de Papás Por Conveniencia, declaró que Imanol estaba furioso con las actrices de Una Familia De Diez y le dijo que eso que hicieron no se valía, pero que una de ellas le respondió que en su programa todos los invitados eran libres de contar sus anécdotas con las que se sintieran en confianza: "Imanol dijo que esto podría afectar a su carrera, ya que tiene una imagen de hombre intachable. Hablar así de él fue lo peor que le hicieron. Sé que la plática estuvo fuerte, pero ellas le dijeron que las cosas pasaron así porque fueron testigos de sus actos, que nunca mintieron".

Al parecer, ahora el hijo de Manuel Landeta se sentiría verdaderamente preocupado de que esto manchara para siempre su imagen y no consiguiera el apoyo del público en proyectos. Además de todo, afirma que Sandra Itzel no le responde las llamadas y Odemaris lo ignora por completo: "Sandra se sintió traicionada. Está muy dolida por todo lo que salió en el programa. Hizo un ‘en vivo’ para desacreditar lo que se dijo y pidió que haya sororidad, pues nunca supo nada de lo que pasó. Por su parte, Ode mencionó que no quiere saber nada de él".

Sandra se mostró indignada en redes y ya no responde a Imanol. Internet

Aparentemente y según el amigo del actor de melodramas como Código Postal, en redes sociales ya le han estado llenando de criticas y atacando por usar de esa manera a las mujeres, tachándolo de "machista" y de "oportunista", por lo que este decidió ya no subir nada, y teme que le quiten proyectos ahora que perdió fama: "Ahorita que regresó fuerte tiene miedo de perder oportunidades por lo que se filtró, que deja ver su verdadera personalidad. La última fecha que tuvo en Mentiras, el musical fue a mediados de enero y ya no lo han vuelto a llamar. No quiere ni preguntar si es por eso o cuál es la razón".

El reality lo sobrepasó. No supo manejar la situación. Él quería ganar la competencia. Siento que quiso aprovechar lo que se decía de su dizque relación con Sandra para crear mayor impacto. Ahora las cosas caen por su propio peso. En realidad no sabe qué va a pasar. Eso lo pone mal. Entiendo que su padre, Manuel Landeta, también está algo molesto", concluyó.

Odemaris afirma terminó con Imanol. Internet

