¿Luto en el cine? Bruce Willis se convierte en tendencia y seguidores temen lo peor

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bruce Willis es uno de los actores más queridos del cine a nivel internacional, dado a que supo mantenerse vigente a lo largo de su prolífica carrera protagonizando cintas del calibre de El Quinto Elemento, Armagueddon, Mi encuentro conmigo mismo, Duro de Matar, El Protegido, 12 monos, El último hombre, El Sexto Sentido, entre muchas otras películas consideradas de culto.

Es gracias a ello que cuando trascendió la noticia de que el famoso padece demencia frontotemporal, el mundo se paralizó. Esta situación llevó al querido actor a retirarse en el año 2023, por lo que rara vez ha sido visto en público desde hace casi dos años, más allá de algunas fotografías que su familia suele mostrar a través de redes sociales, con la finalidad de tranquilizar a los fans del famoso y mostrarles que se encuentra bien.

La demencia frontotemporal es un padecimiento que afecta a la comunicación del usuario y, en algunas ocasiones, suele alterar la personalidad y conductas de éste; entre otras cosas causa el impedimento del habla y puede causar conductas impulsivas, apatía, crisis y descuido por parte del afectado. El día de ayer, trascendió la noticia de que el gran actor ya había perdido la capacidad de hablar, noticia que fue confirmada por su propia hija a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, la premisa no tardó en dar el salto a través de X (red social antes conocida como Twitter), donde el nombre de Bruce Willis no tardó en convertirse en tendencia, lo que consiguió que más de un fanático se alterara, puesto al conocer la condición del famoso, más de una persona consideró que el histrión había perdido la batalla contra su padecimiento y había perdido la vida, hecho que por fortuna no es verdad.

Este último dato no fue confirmado por varios fans, quienes tras sufrir el susto de su vida, no tardaron en compartir mensajes como: “Vi a Bruce Willis como tendencia y pensé lo peor, ¡no asusten!”, “Cuando vi que Bruce Willis es tendencia (casi me da un infarto”, “Ver el nombre de Bruce Willis como tendencia y darse cuenta que él está bien”, “El susto que me he llevado al ver a Bruce Willis en tendencias. Mucha fuerza a la familia”, fueron algunos de los textos que el público dejó en honor al famoso.

