Pedro Sola aparece en collarín en 'Ventaneando'; este es el fuerte motivo: "Está lastimado"

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Pedro Sola, recientemente ha generado una gran preocupación entre los miles de espectadores de Ventaneando, debido a que apareció con un collarín en pleno programa en vivo, por lo que él decidió revelar cual es el fuerte motivo por el que los médicos decidieron ponerlo el aparato ortopédico, que se usa para lesiones en cervicales y porque es que "está lastimado".

Hace varios días, Sola confesó que al ir de compras en uno de los centros de la Ciudad de México, tuvo un aparatoso accidente en el que se cayó al tratar de subir la escalera, dejándole varias lesiones, como que se rompió un diente, moretones en el pecho y costados, además de que se le inflamó la rodilla. Afortunadamente dejó en claro para sus miles de seguidores en Instagram que todo estaba bien y no eran necesario más que ciertos cuidados.

Pero, la tarde del pasado martes 4 de febrero del 2025, una vez más el colega de Daniel Bisogno despertó las preocupaciones de los espectadores de Ventaneando, debido a que apareció usando un collarín blanco, desatando rumores de que podría haber tenido otro accidente que le habría afectado en mayor medida. Para tranquilidad del público, sabiendo que comenzarían las especulaciones, Sola quiso dejar en claro que pasó.

Pedro explica porque usa collarín. Internet

Sola en vivo del vespertino de TV Azteca, mencionó que él desde hace 50 años sufre de vértigo y por eso, fue a una Clínica de vértigo, mareo y trastornos del equilibrio, en donde para ayudarlo a aliviar los síntomas de la enfermedad le realizaran unos movimientos en el cuello que lo dejaron con molestias: "Está muy aparatoso, pero no. Fui a la clínica del vértigo porque sufro de esto desde hace 50 años y entonces me manipulan. Me acuestan en una cama. Te voltean. Te mueven el cuello de un lado para otro y te están checando el vértigo".

El presentador y colega de Pati Chapoy mencionó que no es nada grabe y que solamente deberá de usar el collarín por 24 horas, ya que no es una lesión como tal, sino que está algo lastimado por esos movimientos que le realizan, pidiendo a sus fans que no se preocupen ya que él se encuentra de maravilla y no ha sufrido otro accidente que lo tenga mal: "Como el cuello queda un poco lastimado, te ponen un collarín un día completo, y ya".

Fuente: Tribuna del Yaqui