Quedó en silla de ruedas: Tras caer en ruina, actriz de Televisa confirma dolorosa enfermedad

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien tiene décadas de carrera en Televisa y que el año pasado confirmó una fuerte crisis económica, se apoderó de la atención de la prensa de nueva cuenta ya que acaba de reaparecer con nuevo proyecto y además anunció que sufre una dolorosa enfermedad. Se trata de la actriz Sabine Moussier, quien mientras grababa Abismo de Pasión acabó en silla de ruedas tras caer a una alberca vacía.

Luego de enfrentar severas complicaciones a raíz de este accidente, ahora la mexicana-alemana se enfrenta a otro difícil panorama de salud. Durante la conferencia de prensa por su nueva obra Brujas, Moussier platicó que ha estado subiendo de peso debido al medicamento que está usando y además porque le gusta darse sus gustitos en la comida: "Yo puedo comer y comer y comer, me fascina la comida, la porquería, pero cuando tengo un proyecto trato de cuidarme, de estar bien y luego llega una edad donde no te puedes dar ciertos lujos".

Ahorita sí me subí (de peso)", añadió.

Luego de que meses atrás se especulara sobre su salud, Sabine confirmó que efectivamente estuvo internada en 2024: "Ese problema de la columna ya está operado desde hace 20 y tantos años, pero sí fui al hospital, sí estuve internada pero para poderme checar, ya tengo parte de mi diagnóstico y gracias a ese medicamento subí durísimo de peso". En ese sentido, la exconcursante de La Casa de los Famosos México declaró cuál era la enfermedad que la aqueja:

Sabine Moussier sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas

Se llama neuropatía de fibras pequeñas, ya está confirmada y ataca a la parte autónoma, pero estoy bien, estoy controlada", aseguró.

La villana de melodramas como Que te perdone Dios, Corazón Guerrero y Perdona nuestros pecados explicó que el medicamento que ha tenido que usar para aliviar sus molestias la ha hecho subir de peso: "Cuando vi la váscula me quise echar para atrás, pero vamos a cambiar a medicamentos biológicos, pero me ha cambiado la vida, me siento feliz", dijo Sabine.

Respecto a este nuevo tratamiento, la temida villana de Televisa explicó: "Te internan al principio, son 8 horas que te pasan el medicamento, luego vas a los 15 días o el mes, luego 4 meses y 6 meses". Asimismo, Moussier se sinceró y contó que sufre molestias musculares a raíz de su enfermedad pero se mantiene positiva para recuperarse al 100 por ciento: "Duelen los pies, de repente no haces nada y dices 'ay Dios', pero no pasa nada", afirmó.

