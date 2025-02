¿Se casan? Travis Kelce habla de la propuesta a Taylor Swift si gana el Super Bowl LIX

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- En medio de tanta incertidumbre y dudas sobre su relación, Travis Kelce ha dado una muy inesperada respuesta sobre si le hará una propuesta de matrimonio a su novia, la exitosa cantante de country y pop, Taylor Swift, en medio del campo en caso de que su equipo logre ganar el Super Bowl LIX, lo cual marcaría historia, pues el jugador lograría conseguir su tricampeonato y al mismo tiempo proponerle matrimonio a Taylor. ¿Acaso se casarán pronto?

Será el próximo domingo 9 de febrero cuando los Kansas City Chiefs están buscando hacer historia y coronarse por tercera vez consecutiva como el campeón de temporada en la NFL, en su enfrentamiento con los Philadelphia Eagles, en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans. Y además de los fanáticos del deporte, también hay millones fans de la música pendiente de lo que pase ese día, ya que se ha rumorado mucho sobre una propuesta de matrimonio del ala cerrada de los Chiefs hacía Taylor.

El famoso jugador de la NFL y la creadora de temas como You Belong To Me, confirmaron su romance en septiembre del 2023, cuando ella comenzó a asistir a sus partidos de temporada, incluso cuando ganaron el Trofeo Vince Lombardi en febrero del 2024, lo celebraron con un apasionado beso. Sin embargo, ahora se espera que si Kelce gana, lo que venga sea una propuesta de matrimonio, y reporteros no desaprovecharon la rueda de prensa que ofrecieron los Kansas City Chiefs a días del Super Bowl para cuestionarle al respecto.

Travis, que se veía visiblemente nervioso por la atención sobre su relación con la intérprete de Bad Blood, pensó que le preguntaron si daría el anillo del Super Bowl a su novia, pero cuando los reporteros le mencionaron la propuesta de matrimonio, pidió que le hicieran otra pregunta, pero como fue exactamente la misma, el jugador estalló: "Maldita sea, preguntas sobre la propuesta de matrimonio una tras otra. Están locos. ¿No te gustaría saberlo?".

Ante tal situación, la prensa decidió dar un giro y mejor hablar sobre su novia y como era su relación de pareja, a lo que este no dudó en elogiar su talento en la cocina: "Oh, es una gran cocinera. Soy un tipo que prepara desayunos, hombre. Yo diría que sus Pop Tarts caseros son increíbles". De la misma manera, destacó que la ganadora de varios Grammys, es una mujer maravillosa con una energía muy alta que merece tener alguien a su mismo nivel.

Será mejor que cumpla con mi parte del trato. Ella está ahí arriba siendo la superestrella que es y nunca acepta un no por respuesta y siempre trabajando al máximo. Será mejor que yo esté a la altura de esa energía, sin duda", concluyó Kelce sobre Taylor.

Fuente: Tribuna del Yaqui