Tenía cáncer: Tras retiro de Televisa, actor sufre triste muerte y llena de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien tiene una década retirado de los foros de Televisa, reapareció en el programa Hoy durante la mañana de este miércoles 5 de febrero hablando acerca de la triste muerte que enfrentó el pasado 2024. Se trata del ahora político Roberto Palazuelos, quien hace más de 12 meses se enfrentó a una de las pérdidas más dolorosas cuando falleció su padre, el señor Roberto Palazuelos Rosenweit.

'El Diamante Negro', quien recientemente condujo el reality El Hotel VIP de Canal 5, platicó en exclusiva con el matutino de Televisa sobre lo emotivo que fue trasladar las cenizas de su progenitor a su última morada, en un lugar muy especial en el puerto de Acapulco, tras haber fallecido el 4 de enero de 2024 a causa de un cáncer muy avanzado. "Dejamos sus cenizas en la Cruz de las Brisas en Acapulco, y fue algo muy emotivo".

Palazuelos aseguró que el último deseo de su padre era descansar junto a otros seres queridos: "Está ahí al lado de mi abuelita, ahí tenemos una cripta familiar, y pues yo también voy a estar ahí al rato, y mi tía Susana, y todos iremos de poco en poquito entrando, espero que me tarde yo un poco", dijo el también empresario y abogado de 58 años.

Roberto Palazuelos cumplió la última voluntad de su padre

Por otra parte, Roberto manifestó que se encuentra muy feliz y orgulloso porque su hijo ya eligió su profesión y, por tal motivo, está radicando en la capital azteca. "También ya tengo a mi hijo estudiando en la Ciudad de México, ya está estudiando leyes, y bueno, también ya cuando vengo aquí, ya lo veo, porque él ya vive aquí", dijo el galán de los melodramas Simplemente María, Carita de ángel, Salomé y La fea más bella.

Ante la duda sobre su posible regreso a la televisión, Palazuelos aclaró que no piensa volver a las telenovelas: "No mira, yo le doy gracias a Dios que, desde muy chiquito, mi faceta como empresario creció mucho, y eso me da una tranquilidad de vida muy padre, me da la oportunidad de cuando quiero trabajar, trabajo, cuando no quiero no trabajo, entonces es muy bonito, además, también hay veces que te hartas un poquito de algún medio o de algo, y siempre es bueno brincar de uno a otro".

Finalmente, el histrión externó su negativa para hablar de Luis Miguel, a pesar de que en el pasado fueron grandes amigos. "Lo veo muy exitoso y lo veo más maduro, lo cual me da mucho gusto, la verdad me da gusto. Yo no sé [si se casó], no me pregunten mucho de él porque no me gusta hablar de él, pero con mucha admiración y cariño le deseo lo mejor", concluyó.

