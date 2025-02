Tras amenazas y pleito legal, Maryfer Centeno sufre triste muerte y llena a 'Hoy' de luto

Ciudad de México.- Desgraciadamente, en medio de todo el drama que vive en su pleito legal y la serie de amenazas de muerte que ha confesado recibir, la polémica grafóloga y presentadora, Maryfer Centeno, acaba de conmover a sus millones de seguidores al confesar que sufrió una dolorosa muerte, que la ha dejado devastada, y que ha llenado de un triste luto al programa Hoy que se unieron a su pena enviando sus condolencias.

Centeno no ha tenido un buen año, debido a que desde hace varios meses se encuentra en el centro del escándalo siendo duramente criticada, después de que el influencer Mr. Doctor, la tachó de ser una charlatana que solo estafaba a clientes y alumnos con algo que no existe. Por ese motivo, ella comenzó una batalla legal, señalando que además de violentarla generó odio en su contra y por su causa ha recibido amenazas de muerte.

Y ahora, en medio de todo el drama que vive en redes en la que la siguen atacando, su pleito en los juzgados y demás, tristemente sufrió uno de los dolores más grandes para una mujer que es amante de los animales: la muerte de su perrita 'Choco'. La presentadora de Televisa, hace seis meses había adoptado a la can, raza labrador y que ya tenía más de 10 años de edad, en un refugio, pues es pro adopción de perritos que lo necesitan.

La excolaboradora de La Saga, destacó entre lágrimas que ellas estaban jugando en el patio de su hogar y todo parecía estar en orden, que no había nada malo: "La vida es de un segundo a otro. La vida hay que valorarla, nosotros por recomendación del veterinario decidimos no operarla porque tiene 12, 13 años, Choco es la labrador que adoptamos hace medio año". Sin poder contener el llanto, señaló que sentía un dolor muy grande, deseo que pueda descansar en paz y pidió a sus seguidores que valoren y cuiden mucho de sus perros que son lo más importante.

Poco después, Maryfer señaló que le han llegado mensajes en el que dicen que su perrita se habría sacrificado por ella, absorbiendo un mal y un daño que le quisieron hacer espiritualmente y ella se lo quedó, costándole la vida para protegerla, lo que afirma la grafóloga que la hace sentir mucho peor, debido a que ella necesita a 'Choco' a su lado y no quería que la salvara, pues era el papel de ella protegerla y no al revés.

Dicen que lo hizo para salvarme de algo que los perros lo absorben y eso me hace sentir fatal porque yo no quería que se fuera, yo la necesitaba junto a mí, quisiera que me cuidara de nada, más bien yo estaba para cuidarla a ella, ahora tengo que estar bien por ellos, la verdad fue muy sorpresivo, ahorita que salgo de trabajar y veo su foto, su cama y me pongo a llorar", dijo Centeno entre lágrimas.