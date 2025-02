Tras volverse mujer y dura adicción, actor de Televisa acaba sin trabajo; esto hace para sobrevivir

Ciudad de México.- Un polémico protagonista de telenovelas, quien ha sido acusado de tener una fuerte adicción y quien hace unos años sorprendió a sus fans al volverse mujer, de nueva cuenta está causando controversia y se ha apoderado de la atención de la prensa, esto tras haber reaparecido en redes sociales para informar sobre su nuevo 'empleo' luego de quedarse sin proyecto activo en Televisa o cualquier otra empresa.

Se trata del actor Eduardo Yáñez, quien reapareció en redes sociales para hacer frente a las especulaciones sobre sus supuestos problemas de salud, además de anunciar que ha iniciado un negocio dentro de las plataformas digitales. Como se sabe, semanas atrás el galán mexicano fue acusado por su exnovia Mariana Gutiérrez de ser adicto a la marihana y tener un diágnostico alto nivel de esquizofrenia. Mientras que meses atrás se especuló que podría tener Parkinson.

El rumor de esta enfermedad surgió después de que se difundieran algunos videos donde se le ve temblando y batallando un poco al hablar. Sin embargo, en su nuevo video publicado en Instagram aclaró todo al respecto: "Estoy aquí para recordarles que estoy vivito y coleando, sano, y solo para callar esas estúpidas notas que han sacado sobre mi salud, y no, no es cierto lo que han dicho, eso sano y salvo", expresó molesto Yáñez.

Además, el galán de las novelas Destilando Amor, Dulce Desafío, Corazón Salvaje y Amores Verdaderos aprovechó el momento para anunciar que decidió unirse a la lista de famosos que graban mensajes a través de una app y se los venden a sus fans. Sí, Yáñez está vendiendo saludos para obtener un ingreso económico luego de no tener proyecto activo en la televisión en este momento.

Les quiero compartir que ya se acerca el 14 de febrero, y el Día del amor, la amistad… y no estaría mal que ustedes pidieran su video personalizado para sus seres queridos de este 14, que sean novios, amantes, asunto, lo que sea, pero sea feliz", expresó el artista.

Acto seguido, Eduardo compartió cómo sus fans pueden conseguir su saludo: "Lo puede pedir, el video, a la aplicación que se llama Cameo, la puedes bajar ahí en la tienda del teléfono, y pues muchas gracias, eso es todo". Cabe resaltar que aunque la mayoría de los mensajes Instagram son de apoyo para Lalo, cabe mencionar que algunos internautas no dudaron en señalar que se percibe algo raro tanto en el físico como en los movimientos del actor.

Querido Eduardo, lo Que se ve no se pregunta solo espero Que Dios lo cuide, le dé fuerza y mucha salud".

De solo verlo es obvio que no está bien, tiene cara de demacrado y además los movimientos con la boca es claro que algo quiere ocultar. Es muy bueno verlo, pero hay algo que no anda bien".

Por favor ese señor se ve desorientado, no sé realmente que le paso, pero no se ve bien, no lo vengan a llenando flores".