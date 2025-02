Vuelve a Televisa: Tras ser indigente, sobrino de Arturo Peniche reaparece irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de vivir un infierno por su alcoholismo, que incluso lo llevó a ser indigente y comer de la basura, reconocido sobrino de Arturo Peniche y actor de melodramas, Carlos Peniche, recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en la cual reapareció irreconocible por completo, a su vida consumido por la adicción. De la misma manera, señala que va a volver a Televisa y confiesa su nuevo proyecto.

En el año de 1996, siguiendo los pasos de sus familiares, Carlos debutó en el melodrama Mi Querida Isabel, siguiendo en otras importantes producciones que le dieron su mayor popularidad, como Soñadoras y La Casa en la Playa, hasta que a inicios de la década de los 2010's decidió renunciar a la televisora San Ángel, por presunto acoso sexual por parte de uno de los productores, del que no dio nombres a ningún medio,

El hijo de la actriz, Alejandra Peniche, afortunadamente, y gracias a su talento nato, logró hacerse de un lugar dentro de TV Azteca, continuando su carrera en capítulos de series melodramáticas, como La Vida Es Una Canción y Lo Qué Callamos Las Mujeres. Desgraciadamente, cuando se acabaron las producciones en el Ajusco, Carlos dejó de trabajar y poco a poco se fue hundiendo en la depresión y el alcohol, hasta que llegó un pinto que lo dejó en la calle, donde durmió por más de tres años, pese a que su familia quiso ayudarlo.

Carlos antes del alcoholismo. Internet

Tras estar tantos años durmiendo en el suelo en las frías calles de la Ciudad de México, sin bañarse, sin poder cambiarse de ropa y hasta tener que comer de la basura, en el año del 2017 decidió tomar la ayuda que le brindaban para salir del alcoholismo y seguir finalmente con su vida, sometiéndose a rehabilitación y cambiando verdaderamente sus hábitos que solo hacían que cayera más y más bajo en su adicción.

Ahora, en una entrevista para TV Notas, Carlos se dijo completamente limpio, recordando que por años luchó sin mucho éxito, ya que se deprimía ante la falta de trabajo y se volvió como un circulo vicioso del que no podía salir porque no aceptaba su realidad. De la misma manera, destacó que el poco dinero que conseguía lo gastaba en el alcohol: "No ingerí otras sustancias. Ahora puedo preparar un coctelito y no se me antoja. Las decisiones malas son emocionales y el alcohol te las cambia. Todo lo ves bonito. El chupe te lo disfraza. Nunca tuve una recaída. Ahora hago ejercicio. Estoy feliz y en paz".

Actualmente, después de siete años de haberse rehabilitado con éxito y estar sobrio, con su alma en paz, el primo de Brandon Peniche, declaró que finalmente está firme en su sobriedad y que ha logrado un verdadero cambio, que ya no le entra el ansia por beber como antes: "Ya son 7 años. Me he sentido maravilloso. Me he comido un chocolate que tiene licor o un pastel envinado y no me aloco por eso. Tuve un cambio real en mi cabeza. De una manera tranquila, sin desesperarme".

Carlos durante el alcoholismo. Internet

Con respecto a si piensa formar una familia ahora que está limpio y decidido a no tener una recaída, Carlos negó rotundamente la probabilidad, asegurando que por el momento prefería no engancharse con nada de manera emocional hasta estar más fuerte en ese aspecto: "Por decisión propia prefiero estar solo. Lo disfruto mucho. Sí tengo una persona que me da apoyo emocional. Ella vive en su casa y yo en la mía. Ahorita prefiero no engancharme emocionalmente con nadie para estar fuerte".

Finalmente, declaró que está listo para retomar su carrera y volver a los melodramas, señalando que está escribiendo un libro basado en su historia y además ya tiene un nuevo proyecto en la pantalla chica: "Estamos trabajando en una serie basada en el libro de mi vida: De la calle a la gloria, de hace 3 años. Además, estoy en Traición al Mayo. Ahorita se grabará una nueva temporada".

Carlos en la actualidad, libre de alcohol. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui