Amiga de Julián Figueroa exhibe AUDIOS de Imelda Garza Tuñón que la enviarían a prisión

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Nagibe Abbud, que en semanas pasadas se ha dicho haber sido gran amiga de Julián Figueroa, recientemente ha aparecido en famosa revista con una muy reveladora entrevista con Horacio Villalobos, en la cual dejó en shock a todos al exhibir audios comprometedores de Imelda Garza Tuñón, en el que admitiría un fuerte delito que la podría enviar a prisión de ser verdad.

Fue hace una semana que Nagibe presentó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que declaró que ella tiene pruebas de todo lo que le acusa Maribel Guardia, afirmando que ella no quería mostrarlas para no acabar con Imelda, y solo quiere que reflexione y admita su problema para que reciba la ayuda, pero que si no lo hacía las entregaría: "Mis pruebas cambiarían todo, absolutamente, creo yo que asegurarían la custodia a Maribel, es todo entorno a drogas, alcohol, a fiesta".

Después de que la actriz de obras como Princesas y La Rueda de la Fortuna, saliera a defenderse, asegurar que nunca fueron amigas y que le parece "reprobable" el que quisiera chantajearla con pruebas inexistentes para admitir algo que no es, Abbud acaba de reaparecer, pero esta vez con una entrevista para TV Notas, en la que declara que no solamente tendría problemas con el alcohol y las drogas, sino que hasta delictivos.

Fue durante la sección denominada El Mitangrit de Horacio Villalobos, que la joven cantante, que además es sobrina de Omar Chaparro, declaró que ella en una conversación con Garza Tuñón quedó en shock cuando esta le confesó que pensaba en comenzar con lavado de dinero, y que se aprovecharía de ser como una hija para Guardia para mantenerse fuera de radar y que no sospecharan nada de estos actos que son ilegales.

Otro punto a mi favor es que saben que soy como la hija de Maribel Guardia... Necesito alguien que lave dinero", dice el pedazo del audio.

Hasta el momento, no exhiben toda la conversación completa con la Abbud, pero, señalaron que en los audios que mostró también implica a otro cantante que se logró posicionar en el mundo de la música también usando el lavado de dinero, más no ha confesado de quien se trataría. Sin duda estas acusaciones son extremadamente fuertes y resultar ser ciertas, la nuera de la actriz de Corona de Lágrimas podría hasta ir a parar a la cárcel.

Fuente: Tribuna del Yaqui