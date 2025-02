Anahí Fraser expone que galán de Televisa la abandonó embarazada; en 'Hoy' lo destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Anahí Fraser, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, el que expuso que la abandonó embarazada el galán de Televisa y polémico deportista, Silverio Rocchi, destacando que ella le ha puesto las cosas fáciles, pero él no hace nada por su hija. Presentadores de la emisión matutina no dudaron en destrozarlo sin piedad, exigiendo que debe hacerse responsable de la menor.

Hace algunas semanas, Anahí declaró que comenzó un proceso en contra del exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que este no quiere darle para la manutención de su hija en común, Sia Fraser: "Yo le dije: 'Solo con lo que puedas, la escuela o un litro de leche', yo no quiero que ella crezca con un sentimiento de abandono". Pero eso no fue todo, pues también denunció violencia domestica, asegurando que en una pelea él la ahorcó.

Ahora, el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, para el que trabajó Rocchi, se contactaron para una entrevista, en la que ella trató de no hablar mal de él, y solo externó que estaba siendo irresponsable como padre y lo que a ella más le preocupa es que esté presente para la menor: "Pues un padre irresponsable, esa es la palabra, no ha abogado por su emoción, por su cuestión emocional y económica pues tampoco. Aquí nunca se le pidió una suma, era más de ser un papá presente, ella pregunta por él, no sé que decirle".

La actriz del El Último Rey, declaró que desde que estaba embarazada la abandonó y dudó de ser el padre, por eso la niña lleva sus apellidos y no de los del exparticipante de Guerreros 2020, destacando que en cuanto él desee se le pueden cambiar, porque ahí está la prueba de adn que confirma que es suya: "Él nunca estuvo en el embarazo. Yo lo busqué embarazada varias veces, nunca respondió y pues a la ora de registrar a mi gorda tiene mis apellidos y eso en el ego le ha podido mucho lamentablemente, se le pueden cambiar los apellidos, es su hija, él le hizo una prueba de adn".

Finalmente, aseguró que ella es la que ha puesto todo de su parte para que el exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, esté presente en la vida de su hija de tres años, incluso aceptando una manutención mínima, pero que ni así ha hecho algo por la menor: "Se hizo un acuerdo, que me costó mucho con abogados, que él no aceptó pese a la mínima cantidad que él ofrecía, yo acepte esa mínima cantidad para que él con acciones demostrara que quiere ser papá de mi hija Sia y no, no quiere".

Ante esta situación, Shanik Berman trató de defender a Silverio, afirmando que lo de ellos fue casual y el exfutbolista no veía a la niña como suya, porque con sus hijas mayores es un padre excelente, a lo cual Sebastián Reséndiz, muy molesto externó que no importa que no la vea como su hija, él le hizo prueba de adn que salió positiva y debe de hacerse responsable y responder económicamente para la manutención, que tiene una obligación porque es su hija, que necesita alimento, educación y vestimenta. Andrea Escalona se fue por el lado sentimental y cree que además sería lindo para la nena tener su padre presente.

Fuente: Tribuna del Yaqui