"Audaz": Abogado de Johnny Depp habla sobre batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively

Nueva York, Nueva York. - Benjamin Chew, el abogado que representó a Johnny Depp en su juicio por difamación contra Amber Heard, dio su opinión sobre el caso legal en torno a la película It Ends With Us, protagonizada y dirigida por Justin Baldoni.

Durante una entrevista en Law&Crime Sidebar with Jesse Weber, Chew calificó el enfoque de Baldoni como "muy agresivo" después de que el actor y director lanzara un sitio web con su denuncia enmendada y una supuesta "línea de tiempo de eventos relevantes" para defenderse de las acusaciones de acoso sexual hechas por Blake Lively.

Creo que es muy agresivo", declaró Chew. "Por lo general, no harías algo así antes de una audiencia, pero estoy seguro de que lo examinaron cuidadosamente". También señaló que hacer público un alegato "no está fuera de los límites" y lo describió como un enfoque "novedoso y audaz".

Para quien no lo sepa, Baldoni, conocido por su papel en Jane the Virgin, lanzó el sitio web la semana pasada en medio de la polémica legal con Lively. Cuando se le preguntó quién tiene la ventaja en el caso, Chew evitó tomar partido. "Voy a permanecer agnóstico en cuanto a quién tiene la ventaja en este momento", afirmó sobre la demanda multimillonaria en curso.

Sin embargo, el abogado enfatizó que las pruebas documentadas serán cruciales: "Tener recibos será particularmente persuasivo... porque todo el mundo puede verlo". También destacó que las pruebas en video y los mensajes de texto suelen ser "más impactantes" que simples declaraciones de abogados.

Para quien no lo sepa, el conflicto escaló el mes pasado cuando Baldoni publicó imágenes del set de It Ends With Us en las que aparece junto a Lively filmando una escena romántica. Aunque el actor intentó refutar las acusaciones de acoso sexual con el video, el equipo legal de Lively alegó que las imágenes eran "condenatorias" en su contra.

El caso ha llamado aún más la atención debido a la conexión con Johnny Depp. Se reveló que Baldoni había contratado a la firma de relaciones públicas de crisis de Melissa Nathan, Agency Group, cuyo anterior empleador, Hiltzik Strategies, representó a Depp durante su juicio contra Heard.

En la denuncia presentada en diciembre de 2024 ante el Departamento de Derechos Civiles de California, Lively acusó a Baldoni, Nathan, la publicista Jennifer Abel y otros de orquestar una campaña de difamación en su contra. Sin embargo, Baldoni y su equipo han negado rotundamente las acusaciones.

El juicio entre Baldoni y Lively está programado para marzo de 2026, mientras ambas partes continúan preparando su defensa y reuniendo pruebas para respaldar sus argumentos.

Fuente: Tribuna