Enrique Guzmán estremece a 'Ventaneando' con inesperada noticia tras muerte de Silvia Pinal

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor, Enrique Guzmán, recientemente ha causado conmoción con sus declaraciones, pues estremeció a Ventaneando en su entrevista en exclusiva con Pati Chapoy, pues no se guardó nada sobre los temas personas de su familia tras la trágica muerte de Silvia Pinal, como temas de la herencia. De igual forma dio una inesperada noticia sobre el posible acercamiento de Frida Sofía a la familia.

A pesar de que Alejandra Guzmán confirmó en días pasados que seguía manteniendo comunicación con Frida Sofía, luego de que ambas volvieran a tener contacto previo a la muerte de doña Silvia Pinal, Enrique contó algunos detalles que contradicen a la rockera. Tras varios años de distanciamiento y polémicas declaraciones entre madre e hija, todo parecía indicar que la cantante de Yo Te Esperaba había limado asperezas con su descendiente, pero ha sido don Enrique quien negó esta posibilidad.

Según lo que el intérprete de La Plaga declaró en exclusiva para el vespertino de TV Azteca, la realidad es que no habría una reconciliación por el problema mental que se dijo en el 2021 que padecía Frida que la hacía mentir: "Alejandra le habló a Frida, cuando Silvia estaba ya grave, fue Alejandra la que hizo la conexión, la hizo hablarle, porque Silvia ya no hablaba, pero el problema de Frida, es, ella está una cosa que es bordelinde, tendría que haber alguien que le viniera a abrir la cabeza y le compusiera esa cochinera que hoy funciona, hoy no funciona, pero es difícil”.

Aunque en su momento la influencer también arremetió contra Enrique, a quien incluso señaló de presunto abuso, el intérprete de Payasito externó que siempre trató de arreglar las diferencias entre Alejandra y su nieta, más que nada por el bien de su hija que ama a su descendiente: "Yo traté mucho de que hiciera las paces con su mamá, pero no, y desgraciadamente no hubo esa conexión que esperábamos todos, es difícil para mi hija, y desgraciadamente es una preocupación constante".

Hablando del lamentable deceso de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, el también actor reveló que ha sido a su hijo, Luis Enrique Guzmán, a quien ha visto más afectado por la partida física de la matriarca de la dinastía Pinal: "El que más le dolió fue a Luis Enrique, Luis Enrique porque tiene otra forma de ser, entonces se escondió, se retrajo, se subía a la moto y salía a la calle, y el que más me preocupó fue él".

Asimismo, el famoso contó que el 2024 fue un año muy difícil para su vástago, pues además de perder a su madre, también se comprobó que no era padre biológico de Apolo Guzmán Laguna, el hijo que criaba junto a Mayela Laguna, tema que dice le afectó también mucho anímicamente: "Eso fue una agresión muy violenta de parte de la madre, ¡qué poca!… Pienso que ella iba sobre el dinero y su interés no era más que eso".

'¡Cómo se parece a usted!', me decía la muchacha, y (yo decía) 'yo nunca he tenido el pelo chino, y ¿por qué tengo la barba partida?, si nunca he tenido la barba partida, ¿por qué me parezco al niño?, no se parece a mí'. El primero que sospechó fui yo, dije, ¡y vamos a acabar, donde acabamos!. Silvia fue también la que sospechó, pero finalmente ya, cada quien jaló por su lado y tendrá que salir el verdadero padre ahora", recordó sobre las dudas que tenían al respecto de los genes del menor.

Por último, Guzmán explicó lo que significó para él la noticia de la muerte de la madre de dos de sus hijos: "La ausencia de Silvia fue terrible, estuvo, la verdad es que nosotros estuvimos distanciados un buen tiempo, y no nos hablábamos, y luego se casó una de mis nietas, y yo a mi mujer le dije: 'vamos a casa de Silvia', y bajó muy amable, y se portó muy bien con ella y conmigo".

Y recordando los últimos momentos de vida de la diva del cine mexicano, señaló: "Su final fue un poquito caótico, porque tenía el corazón muy fuerte, y no se quería ir, y tenía muchos daños hechos que solamente, sabíamos que se tenía que ir, se fue satisfecha, supongo yo, porque hizo de su vida lo que quiso y lo que le dio la gana, y aun en contra de mi voluntad".

