Fernando Gamboa, novio de Imelda Tuñón, le daría la espalda: "De estu… pasaba por ella"

Ciudad de México.- La situación de Imelda Tuñón parece complicarse cada vez más y es que si bien, han salido varias personas a defender a la joven, la realidad es que hay otros testimonios que no la ayudan para nada, entre ellos se puede mencionar el de su nuevo novio, Fernando Gamboa, quien también era amigo de Julián Figueroa cuando aún se encontraba con vida. Dicho noviazgo salió a la luz luego de que salió a la luz la escandalosa demanda de Maribel Guardia.

Lejos de defender a su pareja, Fernando Gamboa se mostró neutral con las preguntas que el periodista Javier Ceriani le hizo, un ejemplo de ello llegó cuando el comunicador lo cuestionó sobre si creía que Imelda realmente tenía problemas con las sustancias ilegales, a lo que éste respondió: “Conmigo era otra persona de lo que escucho, entonces no puedo opinar, no es que la quiera defender, pero conmigo fue un comportamiento completamente distinto”.

Novio de Imelda Tuñón rompe el silencio sobre el pleito legal de Maribel Guardia

Gamboa continuó respondiendo que en ningún momento tuvo algún problema con Tuñón relacionado al consumo de sustancias y aclaró que, en caso de que la situación sea como la pinta Maribel Guardia, él mismo hablaría con la joven para que reconozca todo y pueda continuar con su vida: “Imelda nunca me dijo que tenía problemas familiares. Yo pasaba por ella y nunca imaginé que tenía problemas. A mí me sacaba para la comida, me usaba así, entonces no me iba a dar una cara de drogadicta porque yo me largo de eso”, aseguró.

Fernando continuó sus declaraciones asegurando que él no se habría permitido estar con Imelda de haber sabido todos los supuestos problemas que ella tenía: “Lo que menos quiero son problemas, de haber sabido que pasaba eso, de est… pasaba por ella”, indicó. Por otro lado, Gamboa destacó que él no consume ningún tipo de sustancia, descartando por completo lo dicho en Ventaneando, donde fue acusado de traficar fentanilo.

“Yo no lo consumo, no tengo nada que ver con eso de drogas (…) No tengo miedo porque yo no tengo nada que ver con nada chueco, no hice nada más que invitar a una persona (Imelda) a restaurantes”, concluyó.

Como ya todos saben, la condición que Maribel Guardia le impuso a Imelda Tuñón para devolverle la custodia de su hijo era que ingresara a un programa de rehabilitación, hecho que la joven negó categóricamente porque considera que al no ser drogadicta ella no tiene la necesidad de recurrir a ese tipo de instancias. Incluso, la también cantante destacó que le parecía extraño que histrionista de Corona de Lágrimas quisiera encerrarla en un anexo, por lo que considera que se trataría de un juego sucio para quedarse con el pequeño Julián Figueroa.

