Kate Cassidy rompe en llanto y hace dura confesión de Liam Payne a meses de trágica muerte

Estados Unidos.- La reconocida modelo e influencer, Kate Cassidy, después de mantenerse en silencio y fuera del ojo público tres meses tras la trágica muerte de quien ella llama era el "amor de mi vida", Liam Payne, recientemente ha dado una entrevista en exclusiva, donde abrió su corazón y rompió en llanto afirmando que sigue devastada y revelando el porqué se fue de Argentina sin el cantante, haciendo una dura confesión.

Sin saber que sería su último viaje como pareja, Kate y Liam en septiembre del 2024 viajaron a Argentina y pasaron un par de semanas como de luna de miel en el país latinoamericano, incluso vieron el concierto de Naill Horan, sin embargo, la guapa influencer decidió regresarse a su hogar y dos días después recibió la desgarradora de su muerte. Fue el 16 de octubre del 2024, cuando en Argentina confirmaron que el exintegrante de One Direction perdió la vida tras caer del balcón de su habitación de hotel, ubicada en la tercera planta, a sus 31 años de edad.

Tras este inesperado accidente que dejó en conmoción a millones, han salido a la luz videos del comportamiento errático del intérprete de What Makes You Beautiful, declaraciones en el que afirman que le habría sido infiel a su pareja y hasta la han culpado de abandonarlo sabiendo que estaba así de mal emocionalmente. Ahora, tras meses callando mientras sale diversa información y hasta hay cinco personas en juicio por esta muerte, Cassidy finalmente ha roto el silencio.

La modelo se animó a hablar con el periodista Clemmie Moodie, el cual trabaja para The Sun, en la cual rompió en llanto al decirse arrepentida de irse, y afirmar que ella jamás quiso la muerte de Payne pues era el amor de su vida, y si ella dejó Argentina sola fue porque todo marchaba bien y tenía responsabilidades: " Originalmente, pensábamos que solo estaríamos en Argentina durante una semana. Teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, obviamente, nunca hubiera pensado que esto sucedería. Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que él fuera a morir".

La también modelo afirmó que el intérprete de For You no parecía estar al borde de un suicidio o que no pudiera controlar una adicción alas drogas, asegurando que ella desde que comenzó una relación con Payne, estuvo en los mejores y peores momentos que atravesó: "Estuve con Liam en las buenas y en las malas. Y creo que el amor es muy optimista y que uno solo espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina".

Finalmente, la joven declaró que ella estaba sola en su hogar, que ya estaba comenzando a decorar para Halloween, pues daría una fiesta junto a Liam, cuando se enteró de la noticia, que la dejó en completo estado de shock: "Literalmente se me quedó la cabeza en blanco. Tenía un mal presentimiento y cuando me enteré oficialmente de que la noticia era cierta, me quedé completamente paralizada".

