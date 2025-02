Kendrick Lamar podría enfrentar censura en su actuación del Super Bowl por 'Not Like Us'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La esperada presentación de Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl podría verse afectada por la censura de la NFL o FOX debido a la controversia en torno a su éxito Not Like Us, una canción dirigida a Drake en medio de un litigio en curso.

El tema, que ha sido un éxito comercial y crítico, debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100 y le otorgó a Lamar cinco premios Grammy en la última edición de los galardones, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año. Sin embargo, la disputa legal entre Drake y Universal Music Group (UMG) ha puesto en duda si el rapero de Compton podrá interpretar la canción completa durante su actuación en el Super Bowl.

Según informó TMZ, la NFL y FOX están evaluando los riesgos legales de permitir la interpretación de Not Like Us en la transmisión. La canción contiene acusaciones directas contra Drake, a quien Lamar llama un "pedófilo certificado". Esto ha generado preocupación entre los ejecutivos de la cadena y la liga, quienes han estado en comunicación con sus equipos legales para revisar los materiales del espectáculo y evitar posibles conflictos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El medio indicó que dos censores estarán trabajando durante la transmisión: uno designado por la NFL y otro por FOX, quienes tendrán la capacidad de intervenir en tiempo real. A pesar de esto, la canción no fue censurada durante la reciente ceremonia de los Grammy, donde la multitud coreó la letra sin restricciones.

El conflicto se intensificó cuando Drake, de 38 años, presentó una demanda por difamación contra Universal Music Group en un tribunal federal de Nueva York el mes pasado. El rapero canadiense acusa al sello de haber publicado y monetizado acusaciones falsas sobre él en la canción de Lamar.

Además, en los documentos judiciales, el equipo legal de Drake argumentó que la canción incitó al público a tomar represalias en su contra, lo que habría provocado dos intentos de robo en su mansión de Toronto y un ataque a tiros contra uno de sus guardias de seguridad.

La demanda no es sobre el artista que creó Not Like Us", señalaron los abogados de Drake. "Se trata de UMG, la compañía que decidió publicar, promover y monetizar acusaciones que entendió que no solo eran falsas, sino peligrosas". También alegan que Universal ayudó a Lamar a asegurar su participación en el Super Bowl, lo que consideran parte de una estrategia para beneficiarse de la controversia.

Por su parte, UMG respondió en un comunicado que las acusaciones de Drake "son falsas" y que la compañía ha sido clave en su éxito: "Hemos invertido masivamente en su música y trabajado incansablemente para ayudarlo a lograr logros históricos". Además, señalaron que la demanda de Drake busca "silenciar la expresión creativa" y va en contra de la naturaleza de las batallas de rap.

Mientras se define la posible censura, se espera que Lamar y su equipo realicen un ensayo en Las Vegas antes de la presentación del domingo. Aunque el artista aún no ha anunciado oficialmente su lista de canciones, fuentes cercanas aseguran que tiene la intención de interpretar Not Like Us de alguna forma, aunque no está claro si se editará o modificará para evitar conflictos legales.

El Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del año, representa una plataforma clave para Lamar, quien ha utilizado su música para abordar temas sociales y culturales. Su actuación será observada de cerca no solo por los fanáticos, sino también por la industria musical y el ámbito legal, mientras la batalla entre él y Drake sigue escalando.

Fuente: Tribuna