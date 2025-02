Luto en la dinastía: Enrique Guzmán sufre triste muerte y estremece con despedida en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasó más de un mes desde la muerte de doña Silvia Pinal, su familia y seres queridos siguen lamentando su partida ocurrida el pasado 28 de noviembre de 2024 tras haber pasado varias semanas hospitalizada por diversos problemas de salud. Y quien recientemente se pronunció de forma pública ante el triste fallecimiento de la primera actriz mexicana fue su exesposo, Enrique Guzmán.

El lamentable fallecimiento de la también productora de Televisa ha provocado una serie de rumores sobre su testamento, pues a pesar de que sus descendientes ya conocen la última voluntad de la primera actriz, han surgido especulaciones sobre el total de herederos que incluyó la famosa. Por ello don Enrique fue cuestionado al respecto, ya que si bien su relación con Silvia no prosperó, esta aseguró años atrás que sí había incluido al cantante entre sus herederos.

Tras acudir al foro de Venga la Alegría como invitado, los reporteros del programa lo buscaron para saber si recibiría algo del testamento y esto respondió: "No te puedo contestar". Como se recordará, don Enrique se mostró muy conmovido e impactado cuando doña Silvia estaba pasando sus últimos momentos con vida en el hospital, pues incluso acudió a este sitio y acompañó a su hija Alejandra Guzmán en estos difíciles momentos.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán estuvieron casados durante su juventud

Por otra parte, los reporteros también le preguntaron a don Enrique lo que sus hijos recibieron por parte de su madre, pero no entró en muchos detalles: "Ahora tienen más trabajo ellos, ahora que murió la mamá, que antes, y ahora mis hijos son los encargados de la fundación. Son los que están manejando las cosas y encontrando propiedades cada rato, y de repente parte de acciones de algunas cosas, y van descubriendo cosas".

No obstante, el intérprete de rock and roll confirmó que la triste partida de la matriarca de la dinastía Pinal los ha unido más como familia. "El domingo comimos todos, porque pasó mi cumpleaños, y estuvieron mis hijos grandes, o sea, mis hijos de Silvia y los hijos de Rosalba", declaró. Y a pesar de que Alejandra Guzmán ha confirmado en dos ocasiones que sigue manteniendo comunicación con su hija Frida Sofía tras la muerte de Silvia, todo indica que el artista no tiene contacto con su nieta.

Sobre la acusación que hizo Frida hace algunos años de presunto abuso por parte de Guzmán, el cantante dijo: "Hay dos que tres, incluyendo algunos periodistas que, con un chisme inventado por ellos, y por ganarse siete pesos, hacen y dicen barbaridades tuyas, pero he aprendido a mandarlos a la fregada", declaró. Finalmente, el cantante recordó a Silvia Pinal y se deshizo en halagos hacia su esposa con un emotivo mensaje de despedida.

Vivió lo que tenía que vivir, tenía muy fuerte el corazón, se defendió mucho ya hospitalizada. Hizo lo que le dio la gana, se fue contenta y llena de todo lo que quiso", dijo.

Fuente: Tribuna