Mánager de Julián Figueroa se lanza contra Maribel Guarida y defiende a Imelda Tuñón

Ciudad de México.- Todo el escándalo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón Garza está a punto de cumplir 1 mes. En un comienzo, el público se sintió contrariado de que la actriz de Corona de Lágrimas demandara a su nuera, siendo que ambas se habían mostrado muy unidas luego de la trágica y prematura de Julián Figueroa el día 9 de abril del año 2023. Incluso es bien sabido que la histrionista de Televisa permitió que su nuera siguiera viviendo con ella luego del deceso de su hijo.

Según lo dicho en la demanda de Guardia, la joven tendría un fuerte problema de adicciones, mientras que Imelda niega todo esto y asegura que Maribel estaría intentando sustituir a Julián con su nieto. Tuñón ha llegado a indicar que la molestia de la actriz surge del hecho de que tomó la decisión de mudarse con su hijo a un departamento, hecho que le habría desagradado en gran medida a la protagonista de Lagunilla, mi barrio.

Mánager de Julián Figueroa acusa a Maribel Guardia de ejercer tráfico de influencias

Es bajo este contexto que surge una nueva declaración, esta vez por parte del exmánager de Julián Figueroa, Óscar Chávez, quien esta mañana concedió una entrevista para el programa de TV Azteca, Venga la Alegría. A diferencia del resto de gente que se ha posicionado en favor de Maribel, el representante no dudó en acusar a la estrella de televisión de utilizar tráfico de influencias para quedarse con la custodia de José Julián.

“Algo hizo ahí en la fiscalía, porque cómo es posible que un fiscal de buenas a primeras, a ti te pasan a una sala y a la madre del niño con su familia, que se queden fuera. La señora Maribel, para mi punto de vista, le está diciendo o te internas para quedar bien yo y que todo el mundo sepa que yo tenga razón o no te regreso a tu hijo. Es un gane gane para ella”, sentenció.

El mánager defendió a Imelda, señalando que toda esta situación se pudo haber solucionado en el aspecto privado y aclaró que Tuñón no había podido defenderse como le gustaría por respeto a la imagen pública de Julián Figueroa: “Imelda, es una buena chava, hay muchas cosas, que ella no quiere decir, precisamente para manchar la imagen de Julián, para no expresarse mal de la señora Maribel, porque todo el mundo vemos a la señora Maribel como lo máximo, pero Imelda tiene todas esas cosas guardadas en su pecho y no las quiere usar en contra de nadie.”

Chávez mencionó que no tenía una “buena percepción” sobre Maribel Guardia, quien en el pasado se habría comportado mal con él, asegurando que tanto ella como su mánager se habrían portado “un poquito groseros” anteriormente. Finalmente, Óscar acusó a la actriz y Joan Sebastian, padre de Julián de ser los causantes de su fuerte depresión, misma que lo habrían llevado al consumo de sustancia ilegales.

El mánager aseguró que Julián pudo vivir rodeado de lujos gracias a la fortuna de sus padres, pero esto no habría sido suficiente como para poder compensar las carencias paternas que desarrolló con el tiempo: “Estoy 100 por ciento seguro de que si la vida de Julián hubiera estado más cerca de su familia, con que le hubieran puesto más atención, hubiera sido mucho muy diferente, pero desgraciadamente el dinero no es todo. Julián en paz descanse nunca sufrió económicamente en su niñez, gracias a su padre y a su madre que de una u otra manera estuvo ahí para él."

Fuentes: Tribuna