"No estaba bien": Gabriel Soto responde a Cecilia Galliano tras insinuar que le fue infiel

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 6 de febrero el reconocido actor Gabriel Soto reapareció en el programa Hoy y habló de toda la controversia que hay a su alrededor luego de que Cecilia Galliano expusiera que su amistad de más de 20 años estaba fracturada por el comportamiento del mexicano. Incluso, Cecilia insinuó que pudo haber tenido un romance con el galán de Televisa cuando este finalizó su relación con Irina Baeva.

En una entrevista con Venga la Alegría, la argentina aseguró que tuvo una relación "tóxica" con el protagonista de novelas y aunque no confirmó que fueron pareja, sí respondió a estos rumores de que su cercanía se dio cuando él seguía con Irina: "No soy una mujer que ustedes vean que, no sé, que tengo amantes o que salgo con uno, que salgo con el otro", dijo Galliano, además de tachar de desleal a Soto y decir que ya no son amigos.

Hace algunas horas, reporteros del programa Hoy se toparon a Gabriel en los pasillos de la empresa de San Ángel y de inmediato lo cuestionaron sobre su distanciamiento de Ceci, situación que él negó: "No, para nada. Simplemente el año pasado yo estaba pasando por momentos muy complicados, complejos y no estaba bien, es lo único que te puedo decir". Y al ser cuestionado sobre si tenía un problema con la argentina, él respondió:

Todo bien".

Cecilia Galliano tachó de desleal a Gabriel Soto

Gabriel Soto regresa a las novelas

En otros temas, el exesposo de Geraldine Bazán también aprovechó las cámaras de Hoy para presumir que este 2025 retornará a los melodramas luego de haber trabajado en este tipo de proyectos desde 2023. Soto explicó que la encargada de producir su nueva novela será Lucero Suárez y se dijo halagado por ser contemplado: "Ya empezando las lecturas para la novela, estamos haciendo trabajo de mesa con los directores, trabajo de creación de personajes".

Monteverde es el título de este nuevo proyecto y Gabriel anunció que las grabaciones arrancarán el próximo 24 de febrero, siendo África Zavala su co-protagonista. "Voy a estar con África, está Oscar Bonfilio, está Cynthia Klitbo, hay un elenco bien padre, estoy muy emocionado". Finalmente, Gabriel explicó que si bien su proyecto es un melodrama clásico, también tendrá toques de comedia, por lo que invitó al público a no perderse el estreno.

