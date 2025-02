Novio de Imelda Tuñón revela que gastó mucho dinero en la viuda de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Tuñón se encuentra en el ojo del huracán desde los primeros días de enero del 2025, momento en el que la actriz de Corona de Lágrimas, Maribel Guardia demandó a la joven por presunta violencia familiar, al dejar a su hijo por varios días solo debido a que solía irse de fiesta y, al volver, solía regresar en estado inconveniente, es decir, bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales.

A raíz de esta situación, la joven ha luchado por demostrar que todo lo dicho por su exsuegra era falso e incluso accedió a hacerse un antidopin para el programa de Gustavo Adolfo Infante, todo con tal de demostrar que no es una persona adicta. En el medio de toda esta situación se filtró que Imelda tenía una relación con el empresario Fernando Gamboa, quien era amigo de Julián Figueroa, cuando éste aún se encontraba con vida.

El hombre ha intentado mantenerse lo más neutral posible en medio de toda esta situación, pero recientemente realizó una serie de declaraciones que podrían dejar en una muy mala posición a Imelda, puesto aseguró que cada vez que salían juntos él era el encargado de cubrir todos los gastos, resaltando que llegó a invertir una gran cantidad de dinero en la relación que sostuvo con la joven, quien también se desempeña como cantante.

Gamboa destacó que llegó a sentirse como una especie de “cajero automático”, puesto no solía poner objeción cada vez que tenía que cubrir el costo de algún bien o servicio: “A mí me dicen: dame dinero, y yo doy dinero”. Esto abrió la incógnita de cuánto fue la suma que llegó a invertir durante su relación con Imelda, a lo que éste reconoció que ignoraba el dato: “No sé, bastante, una cifra exacta no te la puedo dar, pero bastante. Yo creo que unos 300 mil pesos. No llevo mis cuentas, pero es una cifra bastante alta.”

Fernando detalló que, para él, su más grande prioridad es el bienestar de José Julián Figueroa e incluso aseguró que ha conversado con Marco Chacón sobre el tema y se ofreció a cooperar con las autoridades en caso de ser citado a realizar declaraciones: “Tuve una llamada con el señor Marcho (Chacón), lo que importa es el bien del niño, voy a declarar lo que sea necesario por el bien del menor, yo literal lo que quiero es que el menor es lo más importante, voy a ir a declarar, pero no quiero decir cosas tan públicas”.

