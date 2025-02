Presintió su muerte: Actriz de Televisa sufre triste fallecimiento e impacta con macabra confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien estuvo vetada de Televisa por filtrar la existencia del prosticatálogo de actrices, de nueva cuenta causó controversia con sus declaraciones y es que en un reciente encuentro con la prensa hizo una macabra confesión. Resulta que la artista mexicana recordó a su fallecida colega Dulce, quien falleció el 25 de diciembre de 2024, y aseguró que ella presintió su muerte desde semanas atrás.

Hace algunas horas la actriz de novelas como Soñadoras, Siempre te amaré y Apuesta por un amor fue abordada por diversos reporteros quienes le preguntaron acerca de las duras partidas que ha enfrentado el espectáculo mexicano en los últimos meses y esto dijo: "Cuando murió Silvia Pinal, lo primero que pensé y que cruzó por mi cabeza fue 'ojalá que no se lleve a Dulce', fue lo que pasó por mi cabeza", dijo y lamentó que su presentimiento se haya cumplido.

Justo (como un presentimiento), como que dije 'esto que está pasando', es como una supertisión en el medio de cuando fallece una persona y se lleva a otras dos, de verdad ese mes fue fatídico porque también se fue don Gonzalo Correa y Dulce", agregó.

Alejandra trabajó con Dulce en GranDiosas

Alejandra afirmó que ella tiene el poder de presentir la muerte de personas a su alrededor, pero asegura que no es un don que le guste: "Siento las cosas y a veces no quiero aceptarlo, yo misma lo niego y pretendo que no sea así, le digo a la cabeza 'enfríate, estás pensando cosas que no son". Además, añadió: "Siempre que me pasa ese sentimiento quisiera no tenerlo, no pensar en eso pero al final me llega, es totalmente una intuición".

Sin embargo, Ávalos afirmó que no tiene intenciones de especializarse en ese sentido: "Hasta ahorita no he querido meterme en ese lugar, yo sé que uno luego abre portales y no los puedes cerrar cuando tú quieres". Sobre cómo descubre que alguien a su alrededor está viviendo sus últimos días, la intérprete contó: "Cuando estoy con ellos, ya sé que se van a morir, estoy con ellos y nada más de verles el brillo de sus ojos apagado, su piel color grisasea, me pasa muy seguido".

En el caso específico de Dulce, quien murió luego de una extirpación de riñón y cáncer de pulmón, Alejandra dijo que sí sabía que se acercaba su hora pero no se atrevió a advertirle: "Cuando estábamos en el show de Zacatecas, Dulce y yo estábamos en el camerino y Dulce me decía cosas, tenía su piecito malo y decía 'estoy muy cansada' y yo la veía calaverica, pero yo no me atreví a decirle 'Dulce ya no vas a tener mucho tiempo más'".

Asimismo, la cantante dijo que Dulce estaba sumamente delgada en sus últimos momentos con vida: "Yo no veía que se estuviera recuperando, la veía bajar y bajar y bajar de peso". Finalmente, Ávalos compartió quién ha sido la única persona que fue advertida por ella sobre la muerte: "A la única que sí le dije 'ya te vas mamita' fue a Abril Campillo, cuando fui a verla ya sabía que tenía horas, la agarré de la mano y le dije 'ya te vas con Dios'".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes