Se desangró dormida: Muere querida integrante de 'Hoy' y lloran su repentina partida

Ciudad de México.- A finales del 2020 Televisa y el mundo del espectáculo en México se enfrentó a un doloroso y repentino fallecimiento al confirmarse que la productora Magda Rodríguez había fallecido mientras descansaba, durante la mañana del domingo 1 de febrero. Aunque ya pasaron más de 4 años desde su partida física, quien la mantiene muy presente y sigue recordando siempre es su única hija, Andrea Escalona.

Hace algunas horas, la joven conductora fue captada saliendo de las instalaciones de San Ángel y accedió a dar una entrevista, donde de nueva cuenta salió a relucir el nombre de Magda. Resulta que Andy fue cuestionada sobre el reciente cumpleaños de su tía Andrea Rodríguez, quien tomó el lugar de su hermana tanto como matriarca de la familia así como produciendo el programa Hoy.

Es mi segunda mamá, le escribí algo muy lindo y dije que ojalá que cuando a alguien se le muera su mamá, tengan una tía como la mía, que ha sacado la casta y que seguimos siendo familia y muy unidas", declaró Escalona.

Asimismo, la conductora explicó que su tía también recordó a Magda en esta fecha tan especial: "Ella me decía con melancolía que ya hace 5 años que ya no pasa el cumpleaños con mi mamá y uno se va dando cuenta (de lo rápido que pasa el tiempo)". Por ello, Andreita lamentó que su madre se haya perdido fechas tan importantes: "No le tocó conocer a mi pareja, no le tocó conocer a Emilio, no le tocaron celebraciones, navidades, pero sin duda Magdita sigue estando presente".

Andrea Escalona busca mantener el legado de Magda Rodríguez

Luego los reporteros la cuestionaron y le preguntaron si le molestaba que en cada entrevista le recordaran a la fallecida productora, por lo que ella dijo: "¿Cómo me va a molestar? me halaga muchísimo que la recuerden, yo sé que en mucho de ustedes cembró cosas bonitas", dijo la exnovia de Daniel Bisogno. Asimismo, Andrea compartió que luego de 4 años sin su madre, ha aprendido a vivir con su ausencia:

La recuerdo con mucho amor, a veces sí nostalgia pero no es dolor, es más risas y aprendizajes, digo 'cómo se hubiera vuelto loca con su nieto', la tengo muy presente y me encanta que la gente la recuerda".

Sin embargo, Escalona reconoció que perdió la noción del tiempo desde la trágica muerte de Magdita: "Como que te dijera '¿fue hace un año?, como que no caigo en cuenta', siempre nos hace falta". Finalmente, la conductora se deshizo en halagos hacia la productora, quien murió a causa de un shock hipovolémico, derivado de un sangrado en el tubo digestivo.

La mejor maestra, siempre trabajadora, súper aguerrida, le importaba mucho su programa, siempre estaba soñando y yo quiero que nosotras sigamos ese legado", finalizó la famosa.

