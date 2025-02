Tras 30 años al aire, polémica actriz de Televisa revela veto por traición con TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado más de 30 años en Televisa como una de sus más queridas estrellas, recientemente la tan polémica actriz y comediante, Bárbara Torres, recientemente ha confesado su los altos mandos no han podido perdonarle lo que dicen fue una traición con TV Azteca, y si estarían furiosos por su inesperado cambio, aplicándole el tan conocido veto de sus instalaciones, como sucedió con Danna Paola.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, que casi en su totalidad las ha pasado en la empresa San Ángel, Bárbara ha participado en importantes proyectos como la serie Hospital El Paisa, como presentadora en Vida TV, miembro de la producción en Sale el Sol, una breve participación en el reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México. Pero, sin lugar a dudas, su mayor y más importante proyecto que la hizo ganar la fama de la que hoy goza, fue su papel como 'Excelsa' en La Familia P.Luche.

Ahora, tras un casi dos años de haber caído en desgracia y ser repudiada por el público en su participación dentro de la casa, Bárbara se ha dado la oportunidad para dejarse ver en otro proyecto, pero esta vez de la mano de TV Azteca. Este jueves 23 de enero del 2025, la actriz se presentó en Venga la Alegría y confirmó que formará parte del elenco de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, confesando que está nerviosa, pero lista para darlo todo y llegar a la gran final.

Ahora, después de que fuera señalada como una traicionera y se dijera que los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga, Torres en una entrevista con Edén Dorantes ha dejado en claro que esto no es más que puros chismes, pues está en excelentes términos y desde hace años puede trabajar con diferentes empresas: "No, no, para nada, de hecho está padre, yo ya he trabajado en otros lugares, he trabajo en Perú, en Imagen TV, en Colombia, he trabajado en otros lugares y ya está todo abierto a trabajar en diferentes lugares y eso está padre cuando tienes diversidad, porque todos son fuentes de trabajo".

Finalmente, la estrella de Lorenza, Bebé Abordo Uno declaró que no sabía si es que después del reality de cocina vaya a animarse a realizar otro reality como La Isla o si regresaría a la empresa San Ángel, pues ella es libre de elegir y todo depende de a donde la lleve la vida y las oportunidades laborales: "Nunca sabe las vueltas de la vida, para donde me lleve la vida, ahí es a donde voy. Me estoy aplicando bastante para durar aunque sea tres semanas".

Fuente: Tribuna del Yaqui