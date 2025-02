"Viejas chismosas": Alexis Ayala hunde a Ana María Alvarado por exponer secretos en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, recientemente se presentó en el programa de Sale el Sol, junto a su esposa, Cinthia Aparicio, para hablar de su obra de teatro en común, sin embargo, mientras que se estaban confesando, el histrión de Televisa se le salió gritar un "viejas chismosas", y de esta forma hundir a Ana María Alvarado, por haber expuesto secretos en vivo y con otras personas.

Las Mujeres Son De Venus Y Los Hombres Ni Mad..., es la obra de teatro en la que la pareja de esposos estén trabajando juntos, y ahora que están en cartelera en la Ciudad de México, se presentaron en Imagen TV para promocionarla, pidiendo al público que se anime a ir a verlos, que es una gran puesta en escena que los divertirá. Pero, además de promocionarla, también se unieron a la dinámica que se llama Colchonetas, en el que deben de responder preguntas personales sentados sobre una cama.

Una de estas preguntas resultó ser sobre quien de los dos era más chismoso de los dos, a lo que tanto el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, como Cinthia afirmaron que ella es, así que Cinthia se quiso justificar afirmando que le gusta estar informada, y ser comunicativa, pero Alexis dijo que él es incapaz de contar algo que le dijeron en confiesa y niega saber ante todos, incluso su esposa saber de ese tema, al menos que ya lo diga el afectado: "Porque voy a romper la confianza que alguien te tiene, es parte de la lealtad y hace que sigan las relaciones".

Ante esta situación, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se unió a Ana María para señalar que es rico con el café de la mañana o tarde, estar sentados y estar chismeando, que es parte de la vida, a lo que Ayala les externó: "Pues sí, viejas chismosas, ay lo dije o lo pensé". Alvarado en ese momento señaló que a ella ni la vea, que no es por ella: "De mi no vas a estar hablando". Todo esto fue a modo de broma, pues la propia Ana externó que no se valía señalarla.

Finalmente, Aparicio declaró que aunque le gusta mucho el chisme, en realidad es discreta, pues le gusta enterarse y platicarlo con la persona de confianza que le hace la confesión, pero que no sale de ahí y solo queda entre los que estuvieron en la plática. Esto contrario a Alvarado que en varias ocasiones se ha metido en problemas con famosos por haber revelado unas intimidades en su programa antes que ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui