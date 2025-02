Zoë Saldaña rompe el silencio sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "Estoy decepcionada"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Karla Sofía Gascón estaba en camino para hacer historia luego de convertirse en la primera mujer trans en ser nominada a unos premios de gran categoría como se trata de los Oscar; sin embargo, lo que debía ser la experiencia de su vida y que, por siguiente, tenía que abrirle las puertas a la industria de la farándula de Hollywood terminó por convertirse en la pesadilla que todo actor desea evitar.

Como algunos recordarán, una periodista musulmana sacó a la luz diversos tuits realizados por Gascón hace bastante tiempo, los cuales son considerados como racistas y xenófobos. Esta situación provocó que Netflix se deslindara de Karla Sofía, por lo que ahora ella deberá pagar los gastos de sus viáticos para la promoción de la cinta. Por otro lado, Zoë Saldaña, actriz de reparto que trabajó con la exparticipante de MasterChef Celebrity fue cuestionada por Variety sobre todo el drama que se está gestando por su compañera.

Ante esta situación, la actriz de Guardianes de la Galaxia lamentó toda la situación y se limitó a aclarar que no podía hacer ninguna declaración sobre lo ocurrido con Karla, aunque sí dejó en claro que no apoyaba lo que la histrionista de Rebelde (2022) hizo en redes sociales hace unos años: “Yo también estoy decepcionada. No puedo hablar de las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es de mi experiencia y, nunca en un millón de años creí que llegaríamos a esta situación”.

Zoë continuó su discurso haciendo especial énfasis en que no está de acuerdo con el racismo y también destacó que ella se enfocaría en las cosas positivas que le dejó trabajar en Emilia Pérez: “No apoyo ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender. Me permito seguir experimentando esa alegría porque nos unimos como equipo. Pero también somos individuos responsables de todo lo que decimos y hacemos”, sentenció.

Cabe señalar que Zoë no es la única que ha hablado sobre el tema, puesto el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, se mostró totalmente en contra de Karla Sofía deslindándose por completo de la actriz: “No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, concluyó el cineasta.

