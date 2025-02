Amigo de Julián Figueroa rompe el silencio sobre la relación del famoso con Imelda Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias semanas salió a la luz la noticia de que Imelda Tuñón y Maribel Guardia se encontraban enfrascadas en un fuerte pleito legal por la custodia del pequeño José Julián Figueroa. Como se ha mencionado en otras ocasiones, esta situación causó gran revuelo, puesto tanto la actriz de Corona de Lágrimas como su nuera parecían tener una excelente relación, al grado en el que la famosa de Televisa permitió que la joven continuara viviendo en su casa durante casi 2 años.

Durante el mes de diciembre, Imelda Tuñón compartió una serie de videos en los que se le veía entusiasmada de dejar de vivir con Maribel Guardia y de comenzar su propio camino junto a su hijo, en su vida independiente, incluso algunos podrán recordar que la joven compartió una historia donde se puede apreciar a José Julián Figueroa y a la propia Imelda celebrar Año Nuevo mientras confirmaban que estaban a punto de mudarse.

Filtran detalles de la relación de Imelda Tuñón con Julián Figueroa

De manera inesperada, las cosas dieron un giro inesperado con la demanda de Maribel Guardia, lo que provocó un brutal cambio de planes para la rubia. Esta situación provocó que muchas personas comenzaran a hablar sobre las cosas que percibían en la dinámica de Julián Figueroa con la artista de de Televisa y con Imelda, uno de ellos fue Iñaki, amigo del actor de Mi camino es amarte, quien brindó una entrevista para Javier Ceriani.

Iñaki contó que el día de la muerte de Julián Figueroa ambos habían acordado reunirse para ver una pelea, pero la realidad es que el cantante jamás llegó, porque ya había perdido la vida: “Ese día que fallece yo hablé con él, estaba con la mejor actitud, íbamos a ver unas peleas en mi casa, obviamente te sorprende la muerte de cualquier ser querido, pero me agarró todavía más en curva porque pensé: ‘Por eso ya no llegó, porque ya no estaba aquí con nosotros’”, señaló.

Por otro lado, Iñaki habló un poco sobre la relación entre Julián e Imelda, la cual calificó de ser tóxica dado a que siempre estaban peleando e incluso afirmó que el hijo de Maribel Guardia solía llorar en cada discusión: “Lo que sí me marcó fue la parte de las peleas, peleas vía celular porque esta chava estaba en Monterrey. Julián solía salirse del cuarto a llorar, y era desgarrador verlo con este tipo de dolor (…) para mí sí había un llamado de decir: ‘algo no es normal’”, sentenció.

