Así fue cómo Marianne Gonzaga atacó a Valentina; pasará 5 años presa y su bebé viviría con ella

Ciudad de México.- El periodista policíaco Carlos Jiménez tuvo un enlace este viernes al programa Sale el Sol para explicar los pormenores del caso Marianne Gonzaga, influencer que fue detenida el pasado 5 de febrero tras haber apuñalado a la nueva novia de su exnovio, Valentina Gilabert. El reportero conocido como C4 compartió detalles de cómo ocurrió el ataque y explicó porqué razón Marianne solo pasaría 5 años detenida.

La noche del pasado 5 de febrero Marianne, residente de Cancún, llegó hasta el exclusivo complejo de departamentos Park Pedregal, en la Ciudad de México, y propinó más de 10 puñaladas Valentina Gilabert, quien aseguran había empezado a salir con su expareja y padre de su bebé, luego de cinco meses separados. En ese sentido, Carlos ofreció una cronología de lo que se registró en el documento judicial que sigue la investigación de los hechos.

El expediente de la Policía capitalina señala que la víctima se encontraba con el joven y con una amiga en el inmueble pero estos dos salieron a hacer unas compras y es cuando ocurre el ataque: "En eso llega Marianne. No entiendo exactamente cómo, pero entra al departamento, y es donde la agrede con un par de cuchillos de cocina, que en mi cuenta de Twitter he dado a conocer también, esta fue el arma que utilizó para agredirla", inició Jiménez.

Al respecto de las agresiones, Carlos señaló: "Según el reporte decía que tenía entre 10 y 15 heridas provocadas, tenía muchas lesiones en la mano, que son lesiones propias de la defensa, de que intenta ella cubrirse, de que intenta protegerse, y dice ahí que tenía dos lesiones graves, una en el pecho y una en el cuello".

Marianne Gonzaga usó dos cuchillos de cocina para apuñalar a Valentina

Sobre la aprehensión de la influencer, el periodista indicó: "Tengo entendido que ella intenta escapar, que ella intenta irse, la Policía de la ciudad llega en apoyo a Valentina, pide servicios médicos, indaga un poco qué pasó, y antes de que pueda escapar Marianne es que finalmente la detienen y la presentan ante las autoridades especializadas en justicia para menores de edad".

Ante la duda que ha surgido sobre cómo fue que la famosa se detuvo o si el ex o la amiga intervinieron para frenar el ataque, Jiménez manifestó: "Sí, según lo que dice el reporte es que ellos llegan, incluso en una de las fotografías del lugar de los hechos está un six de cervezas, que es el six que había subido el novio, del actual novio de Valentina, y ahí queda en el piso, ellos la detienen cuando encuentran a Valentina, la encuentran recostada en una cama, por supuesto bastante lastimada, y es cuando esta Marianne intenta escapar y la policía la detiene".

Y al ser cuestionado sobre la versión que ha surgido en redes sociales con respecto a que Marianne tenía la intención de quitarle los implantes que Valentina tiene en los senos, Carlos confesó que por el momento no puede corroborar ni desmentir la información. "Fíjate que es una versión que yo también he escuchado ya desde el día de antier, pero es algo que no te puedo confirmar, si así es, te puedo confirmar que tiene una lesión en el cuello, que es profunda y es grave, y una lesión en pecho que también es grave, y muchas en las manos, que te digo, es propia de la defensa", declaró

Asimismo, el periodista reiteró que la pena máxima que podría obtener Marianne sería de 5 años de cárcel, ya que al tratarse de una menor de edad (17 años), el proceso penal es distinto al de un adulto. Finalmente, Jiménez destacó que la influencer podría solicitar a las autoridades que le permitan tener a su bebé de apenas 7 meses consigo mientras se encuentre recluida en el centro de retención para menores.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento