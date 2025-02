'Exatlón México': Rojos ganan La Villa 360, pero se pierden el respeto ¿y la Supervivencia?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que contrario a días pasados, en el Exatlón México, será el equipo rojo el que pase malos momentos, pues pese a que ganaron La Villa 360, venciendo a los azules por este beneficio, se ha informado que se habrían perdido el respeto entre los atletas y uno de los varones se habría expresado despectivamente de las mujeres. De igual forma afirman que perderían la Supervivencia y uno saldría el domingo 9 de febrero.

El pasado jueves 6 de febrero del 2025, para el equipo rojo todo marchó en perfecto orden, contrario a los azules que vivieron dos importantes derrotas, pues los colorados lograron mantener La Villa 360 en su dominio, mandando a sus rivales de regreso a Las Barracas, y Heliud Pulido consiguió ganar el duelo por la ventaja, lo cual le da un proyectil extra en caso de irse a eliminación, que aparentemente sí podría pasar.

Según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, el equipo de Evelyn Guijarro se pondría las pilas este viernes 7 de febrero, y durante el duelo de Supervivencia, que es lo que definirá si las mujeres azules se van a eliminación o los hombres rojos, serán los deportistas que portan la playera aqua, quienes consigan salvarse y mandar a la cuerda floja a los tres hombres que quedan en el equipo rival, Heliud, Mario Ozuna y Humberto Noriega.

Pero, al parecer, esto no serían las únicas malas noticias que recibirían los colorados, debido a que al parecer podría desatarse una intensa pelea entre sus integrantes, que los dejarían muy vulnerables y divididos para las próximas competencias. Según lo dicho, Natalie Hernández, se quejaría con una de sus compañeras que escuchó alguien faltándoles al respeto muy feo, llamándolas "sin cerebro" y "nacas asquerosas".

Aunque no se tiene todo el contexto de lo que pasó, se cree que sería uno de los rojos quién ofendería a las mujeres de su equipo y este sería en realidad Humberto, el cual se quejaría de ellas con 'El Mono', como se le dice a Mario. Cabe mencionar que hasta el momento, toda esta información no es más que meras especulaciones, debido a que no provienen de una fuente directa a la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Fuente: Tribuna del Yaqui