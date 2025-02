"Garime vive": Karime Pindter alimenta rumores de romance con Gala Montes por esta FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida influencer y presentadora, Karime Pindter, está causando gran revuelo en las redes sociales, debido a que tras meses de dimes y diretes sobre una separación, acaba de alimentar rumores de romance con la polémica actriz y cantante, Gala Montes, compartiendo una impactante foto. Los fans de ambas chicas que las shippearon meses, las hacen tendencias con el "Garime vive".

Dentro de La Casa de los Famosos México, Gala y Karime hicieron nacer inconscientemente el shipp Garime, con el cual se volvieron rápidamente de las favoritas del público y haciendo aún mayor visualización al 'Team Mar', que fueron declarados como los "buenos" de la temporada. Desgraciadamente, al salir las cosas poco a poco se fueron derrumbando y hace un par de meses, se comenzó a acusar a Gala de lanzar una campaña de desprestigio contra Karime cuando confesó su relación con su mánager, Icho Van, y sus fans se le fueron encima acusándola de solo usar a Pindter para tener fama.

Después de esto, Briggitte Bozzo confirmó que entre las tres había una brecha, pero negó que fuera por una pelea, sino por el hecho de que al regresar a su realidad no es fácil encajar con la vida de cada una, por lo cual se enfriaron las cosas, aunque ella mantiene una relación cordial y de mucho cariño con ambas por separado, y que el chat de 'Las Chicas Superponedoras' no ha estado activo en varios meses, más destacó que no sabía nada sobre enemistades entre Gala y Karime.

Karime apoya a Gala con su nueva canción. Instagram @karimepindter

Pero ahora, la presentadora de Karime Kooler acaba de despejar los rumores de separación y volvió a alimentar el Garime, debido a que mediante su cuenta de Instagram compartió una foto del nuevo tema de Montes, Antes Qué Feliz, en el que le pide a sus fans que vayan a escucharla y darle todo el apoyo a este nuevo sencillo en el que incursionó en los corridos tumbados. Aunque con esto no responde dudas directamente, para todos esto es una declaración de que existe aún ese amor por el que las apoyaron por meses dentro y fuera del reality show de Televisa.

Como era de esperarse, mediante la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, sus fans hicieron tendencia el Garime una vez más y se mostraron genuinamente emocionadas, destacando que viven de "estas migajas de amor", pero que sobre todo les encanta saber que sea como sea, ambas siguen apoyándose y admirándose mutuamente, mientras que otras lo toman como una señal de que seguiría ahí la oportunidad de un romance.

"¡Omg #garime vive! Casi me atraganto con el café. Lo publico #KarimePindter, siempre sí apoyo a #GalaMontes", "Perdón pero es que yo sí andaba extrañando esto, lo que se admiran mutuamente" y "Kari apoyando a su Galicious con su nueva canción, qué hermoso. Justito en mis #Garime feelings", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui