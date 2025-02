¿Irina Baeva, se casó en Dubai? Gustavo Adolfo expone romance con ex de Geraldine Bazán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de dejar a más de uno en completo shock, debido a que en pleno programa en vivo de Sale el Sol, reveló si es verdad que Irina Baeva se casó en Dubai con el polémico empresario mexicano, Giovanni Medina. De la misma manera, habló sobre su situación sentimental, exponiendo el romance con el exnovio de Geraldine Bazán.

Mientras que se especulaba que Irina y Gabriel Soto estaban atravesando por una fuerte crisis, se decía que Bazán estaba feliz y enamorada de Medina. Sin embargo, en julio del 2024, todo cambio, pues se confirmó que los protagonistas de Vino El Amor se separaron y que Geraldine se estaría dando una segunda oportunidad con el padre de sus hijas, causando todo un revuelo en redes, pues incluso la rusa mencionó que estaban casados.

Ahora, la actriz de Aventurera al parecer ya habría olvidado a quien dice fue su esposo y estaría muy enamorada del ex de Ninel Conde y de la actriz de Las Hijas de la Señora García, pues incluso se ha llegado a decir que aprovecharon su viaje por Dubai para casarse. Como suele pasar, ambos han decidido mantenerse en silencio, pero Infante decidió exponer la verdad y en su matutino negó las especulaciones: "Yo tengo la realidad de las cosas, y no se han casado. Se fueron de vacaciones juntos (a Dubai), pero no están casados".

Aunque el presentador de Imagen TV asegura que todavía no llegan al altar, sí mencionó que Medina y Baeva están en una relación romántica, destacando que a él una fuente cercana del empresario y la originaria de Rusia, le comentó que tienen un romance y han tenido varios viajes juntos como pareja: "Sí son pareja. Todo indica que sí son novios, sí se quieren. Viajan juntos, son pareja, entiendo que son pareja, que andan o algo así, pero no están casados".

Después de que Ana María Alvarado señalara que le sorprende como es que Giovanni ha logrado conquistar a varias famosas de Televisa y el medio artístico, Infante mencionó que a él le cae bien y de seguro es porque es muy buena onda y además de todo super generoso y gran padre: "Qué buen gusto tiene Giovanni, es buena onda, es a todo dar el cuate y esplendido. Es un hombre responsable con su hijo, es generoso, buen papá y eso es bueno".

Fuente: Tribuna del Yaqui