Luto en Televisa: Actriz sufre triste muerte por cáncer y estremece confesión sobre sus restos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer jueves 6 de febrero la reconocida actriz Mariana Seoane reapareció ante la prensa por primera vez tras enfrentarse a la dolorosa muerte de su señora madre, Stella García. Como se recordará, fue el domingo 26 de enero cuando la también cantante mexicana confirmó que la mujer que le había dado la vida falleció luego de una larga y complicada lucha contra el cáncer.

La intérprete de melodramas de Televisa había permanecido en silencio y sin aparecer en público tras sufrir este duro fallecimiento, sin embargo, anoche regresó a los medios porque acudió la reestreno de la obra La Señora Presidenta, que protagoniza su gran amigo Arath de la Torre. Fiel a su característica forma de ser, lo primero que hizo Mariana fue agradecer a todos los reporteros por el apoyo y comprensión que le han brindado en estos momentos difíciles.

Asimismo, 'La Seoane' declaró sentirse abrumada y confundida tras la partida de su madre, pero resaltó lo siguiente: "La vida continúa y mi mamá dejó un legado increíble en nosotras, en primer si ella luchó contra esta enfermedad tan fea y ella nunca dejó de luchar hasta que su cuerpo no pudo, entonces el legado es luchar por la vida, amar la vida, amarme a mí, seguir siendo una guerrera", expresó la llamada 'Niña Buena'.

Mariana Seoane sufrió la muerte de su mamá la semana pasada

La temida villana de la novela Tormenta en el paraíso declaró además que tras la partida física de doña Stella, ahora ella siente su presencia en todas partes: "Ahora por fin puede acompañarme a todos lados, está conmigo, la siento cerca de mí, he tenido muchas manifestaciones bonitas", dijo y resaltó que su mamá ha visto la forma de hacerse presente a través de señales como mariposas blancas.

Mariana también detalló qué pasará con los restos mortales de la mujer que le dio la vida: "Voy a juntar las de mi mamá y de mis abuelos para tirarlas en Argentina, en el Río La Plata, mi mamá se los trajo (de allá), entonces va ser bonito ese ritual", contó pero dijo que no tiene fecha para este momento. Incluso precisó que quiere llevar parte de las cenizas de su madre consigo: "Ya aparté para que me hagan algo que me cuelgue".

Sin embargo, algo que sorprendió a todos fue que Seoane confesó que cuando su mamá ya había fallecido, le cortó un mechón de cabello para guardarlo: "Antes de que se llevaran el cuerpo de la casa le corté pelo, un mechoncito de su pelo, entonces le eché perfume... ay, no quiero llorar", dijo con la voz entrecortada. Finalmente, la intérprete se dijo emocionada de vez que decenas de artistas hablan maravillas de doña Stella.

Mi mamá fue amiga de mis amigos, es una luz que iluminó todo por donde pasaba", declaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes