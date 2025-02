Mujer trans acusa a excolaborador de 'Hoy' de serle infiel a su esposa con ella: "Me usó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Daniela Casas Martínez, mejor conocida como 'La Mal Portada', una vez más ha reaparecido para hacer declaraciones 'explosivas', pues en un video para TV Notas, acusó a Arturo 'El Turry' Macías, que es famoso por sus años como colaborador en el programa Hoy, de haberle sido infiel a su esposa con ella. Indignada, la joven aseguró que solo la usó por ser transgénero.

A casi cuatro años de que Laura Ponce lo acusara de abuso sexual y fuera despedido de Televisa una temporada por ello, ahora, este viernes 7 de febrero del 2025, se ha viralizado el video de Daniela, en la que afirma que 'El Turry' la engañó a ella y a su esposa. 'La Mal Portada' afirma que el presentador la contactó en abril del 2024 por Instagram, comenzando un coqueteo al que ella cedió encantada porque lo veía como su crush desde que estaba más joven: "También me dijo que le habían encantado mis fotos y que si le permitiría tomarme algunas. Me emocioné y dije que 'sí' a todo".

Daniela narra que ella parecía una niña de 15 años emocionada por su primer amor, que todos los días hablaban a cada hora, que comenzaron a salir, incluso mencionada que la llevó a eventos como locutor de radio y hasta la llevó a dar paseos en el helicóptero que tiene y varios meses después tuvieron intimidad: "En agosto fuimos a cenar a Polanco y una semana después al hotel 'Boutique'. Esa fue la primera y última vez que tuvimos se.... Después de eso la relación ya no fue la misma".

'La Mal Portada', destacó que en realidad él jamás le habló de una relación seria, pero que se comportaba como cortejándola con detalles, la llevaba a eventos, la presentaba con amigos, como su "amiga" y ella solo se dejó llevar por la emoción, reprochándose que cayó "como una tonta en la ilusión del primer amor". La influencer mencionó que él le ofreció el meterla a Survivor México, para demostrarle que le interesaba.

Tengo pruebas de los mensajes que me mandaba. Un día me pidió ir hasta Pachuca para vernos. Era detallista. Cuando le pedía dinero para ciertas cosas, me lo daba y me consentía. Para los hombres heterosexuales una trans es una fantasía. Él quería experimentar", externó molesta.

Quien supuestamente también fue amante de Eduin Caz, recalcó que Arturo se aprovechó de su amor, que no le dijo que estaba casado, solo que tenía una hija, pero nada sobre estar casado y ahora, señala que está dolida y se siente estú..., porque ahora entiende que solo fue un experimento y la usó para cumplir una fantasía: "Una de las veces que salimos en el helicóptero le pedí la foto para presumir el viaje, pero me dijo que no. Quería privacidad porque lo usaba para La Casa de los Famosos México. Lo respeté. Hoy veo que no era por el helicóptero. ¡Era por la esposa!".

Finalmente, aseguró que si lo está exponiendo es porque no va a permitir que le vea la cara de esa manera, que tras todas las batallas que luchan día con día, no va a dejar que los hombres crean que pueden ilusionar a las trans y dejarlas. Sobre la esposa de Arturo, declaró que si a él "no le importó jugar con mis sentimientos, ¿a mí por qué me importaría eso (que su esposa salga herida)?". Daniela optó por mandarle un contundente mensaje: "No juegues con los sentimientos por cumplir tus fantasías".

