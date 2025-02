Murió dormida: Actriz llena de luto a 'Ventaneando' por triste muerte; filtran últimos momentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa reapareció de luto en el programa Ventaneando y llenó de nostalgia a todos los conductores tras dar sus primeras declaraciones públicas luego de que hace menos de dos semanas sufriera la muerte de su madre. Se trata de la también cantante Mariana Seoane, quien frente a las cámaras de TV Azteca contó los detalles del fallecimiento de su mamá, la señora Stella García.

Como se recordará, la madre de la llamada 'Niña Buena' falleció el 26 de enero de 2025 tras una dura batalla contra el cáncer. Stella había sido diagnosticada con esta enfermedad en 2019 y, aunque logró superarla en 2023, lamentablemente el cáncer regresó en 2024. Aunque apenas han pasado 12 días desde este doloroso momento, ayer jueves Mariana decidió volver a los eventos masivos en el reestreno de la obra La Señora Presidenta.

Dios también me permitió tenerla muchísimos años y fue una guerrera y que mejor legado que seguir su ejemplo, tengo mis subidas y bajadas, ahorita estoy así (bien) pero me agarra el sentimiento", explicó.

Mariana Seoane contó los detalles del fallecimiento de su madre

La intérprete de temas como Mermelada declaró que decidió acudir a este evento porque Arath de la Torre se lo propuso para distraerse: "Me habló Arath y dice 'te haría bien' y pues así fue, me levante y dije me hará bien la risoterapia". Asimismo Seoane expuso que se preparó para la muerte desde antes a través de sesiones de tanatología: "Estuve con una tanatóloga y cuando llegó el momento de todas maneras fue un golpazo, pero de todas formas pude externar todas mis lágrimas".

Nunca dejas de extrañarlos", agregó.

Incluso, la gran amiga de Pablo Montero fue generosa con la prensa y declaró cómo fueron los últimos momentos con vida de doña Stella: "Ella empezó a dejar de comer días antes y es cuando ya (es el fin), es más los doctores me avisaron que cuando dejara de comer... híjole, y de pronto ya no despertó, el último día no quiso abrir los ojos para nada, entonces ya, la mañana de ese domingo su corazoncito se paró".

Asimismo, Seoane contó a las cámaras de Ventaneando que mantiene la esperanza de reencontrarse con su madre en la siguiente vida: "Es como una sensación... o sea la mitad de mi vida se fue ahí, 48 años... está cañón, pero cuando la extraño mucho digo 'cada día que pasa es un día menos para volverla a ver'". Finalmente, la actriz de novelas como Tormenta en el paraíso compartió que está agradecida porque ella pudo ver morir a su madre y no al revés.

Dios me cumplió no haberme ido antes que ella porque cuando yo veo el sufrimiento de Maribel, cuando perdió a su hijo, yo le pedí a Dios 'que no me vaya yo antes que mi mamá y mi papá' y vamos bien", expresó ante las cámaras de Ventaneando.

Mariana Seoane habló sobre la muerte de su madre

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando