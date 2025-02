No tiene ganas de vivir: Conductora de Televisa rompe en llanto y da dolorosa noticia al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, que tiene casi dos décadas de carrera en Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos sus seguidores y televidentes debido a que rompió en llanto ante las cámaras e hizo una dolorosa confesión. Se trata de Natalia Téllez, quien se ha caracterizado siempre por ser una mujer sumamente reservada con su vida privada, pero en esta ocasión se sinceró y habló de lo que más le duele.

Resulta que en el reciente capítulo de Netas Divinas las conductoras abordaron el tema del 'cambio' y la expresentadora de Telehit detalló que ella ha tenido que pasar varias veces por esta etapa y no necesariamente es fácil: " Ser mamá yo sí lo estaba buscando y qué cambio... ser madre, no hay fin, cambias tú, cambia el bebé", recordó. Sin embargo, Téllez mencionó que en este momento está viviendo un cambio que jamás pensó que llegaría: Su papá ya es un hombre longevo.

Ya lo dije y van a decir que 'qué repetitiva', pero es lo que estoy viviendo y es el cambio de que mi papá se haga viejito", dijo con la voz destrozada.

Tras haber sufrido la muerte de su madre a temprana edad, Natalia aseguró que su padre es el pilar de su vida y siente mucha incertidumbre ahora que lo ve tan enfermo: "Guillermo siempre... estoy acostumbrada a que sea otra persona que la que estoy viviendo y está bien, otra parte del amor es... (aprender a dejar ir)", expresó con lágrimas en los ojos.

Natalia Téllez confesó que su padre está muy enfermo

Creo que la gente también cumple sus procesos, no sé si mi papá ya cumplió su proceso, pero es entender que alguien de 80 años es grande y mejor cambiemos de tema", añadió desconsolada.

Consuelo Duval por su parte mencionó que hace unas semanas debatieron sobre si es obligación de los hijos cuidar a sus padres en la vejez. Daniela Magún alzó la mano y dijo que ella no lo considera obligación, pero es algo que ella sí quiere hacer: "Yo siento que sí, yo no quiero eso para mis hijos de tener ese peso de cuidarme, pero yo quiero cuidar a mis padres, estar ahí para ellos".

Además, Dani le mencionó a Téllez que lleva tiempo diciendo que no sabe quién es ella misma y así respondió: "Tengo que cuidar no era mi identidad, y ahorita hay mucho que cuidar, hay que cuidar a Emilia, mi casa, mi papá, a mí", dijo con la voz entrecortada. Por su parte, Duval reiteró que la enfermedad que sufre don Guillermo Téllez no es responsabilidad de Natalia:

Ya no tiene tantas ganas de vivir y te está echando encima la responsabilidad", dijo la protagonista de La Familia P.Luche.

Finalmente, la exconductora de Hoy compartió que ella no solía ser una persona que le gustara cuidar pero el problema que enfrenta su papá hizo modificar su conducta. Además, también señaló que debido al cambio que está teniendo su papá, ella no encuentra su identidad: "Sí cambió la dinámica, yo quiero estar ahí y mi papá es tan importante para mí que digo '¿quién soy yo si ya cambiaste tanto tú?'".

