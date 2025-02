"Obsesionado": Polo Morín tacha de hipócrita a Eduardo Verástegui por criticas a la comunidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que tiene años retirado de los foros de Televisa, el actor Eduardo Verástegui constantemente se encuentra en el centro de la controversia debido a sus polémicas declaraciones, ya sea en contra de la comunidad LGBTI+ o en temas de la política. Hace apenas unas semanas, el artista mexicano se volvió tendencia debido a los fuertes comentarios que lanzó en contra de Karla Sofía Gascón y Wendy Guevara.

Y quien no dudó en estallar en su contra fue Polo Morín, quien dijo que ya es hora de poner un alto a Eduardo por todo lo que dice sobre las personas de la comunidad. Durante su paso por la alfombra de la obra La Señora Presidenta, el artista conocido por su participación en la telenovela Mi corazón es tuyo explicó que su descontento con Verástegui es por la manera en que se pronuncia sobre la gente de la comunidad.

O sea, digo, nunca estaré ni estoy en contra de Eduardo Verástegui, estoy en contra de lo que él dice, y de cómo lo dice, porque creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", dijo Morín.

El exnovio de Lambda García señaló que aunque Karla Sofía actualmente ha despertado controversia por sus viejos tuits, lo que hace Eduardo es totalmente distinto: "Me parecen muy lamentables, por ejemplo, los comentarios que llegó a hacer Karla Sofía, pero creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con que si es una mujer trans o no, o sea, simplemente siguen siendo humanos que tienen sus errores".

Este señor Eduardo Verástegui tiene años obsesionado, de verdad, pero que si son gays, que si son trans, o sea, como que todo le molesta y le irrita, y yo digo: 'bueno, se supone que encontró la paz en Cristo, pero como que no para de meterse con la gente'", añadió.

Al respecto de las críticas que Lalo profirió contra la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Polo indicó que lo mejor es ya no darle foco: "Sí, sí, tiene rato tirándole a Wendy, yo digo también, yo creo que ya nadie habla de él si no hace eso, y te digo, lo triste es que sigue siendo relevante, entre comillas, porque sigue haciendo estas declaraciones, y ahora que quiere ser presidente, creo que quiere ahora, otra vez, pues a lo mejor y así jala gente, según él".

Además, Morín tachó de 'falso católico' al exintegrante de Kairo, quien no pone el ejemplo con su comportamiento: "Pero me parece triste que tengas que colgarte de hablar mal de los demás para generar empatía, y más si te proclamas como una persona, pues agarrada de la mano de la religión, que creo que el catolicismo va de todo lo contrario en teoría, ¿no?, es de amor al prójimo".

Finalmente, Polo hizo hincapié en el apoyo que Verástegui le ha brindado al actual mandatario estadounidense Donald Trump, desde que inició su campaña presidencial. "Sí, sí, amor a México, pero también apoya mucho a Trump, no sé, cómo que me parece que hipócrita de su parte, porque proclama una cosa y, o sea, dice que hace una cosa y en realidad hace todo lo contrario", finalizó el intérprete de 34 años.

Fuente: Tribuna