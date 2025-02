Peso Pluma sería arrestado en aeropuerto de EU; lo investigarían por nexos con el narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Estados Unidos se están tomando completamente en serio la guerra en contra del narco, debido a que recientemente se aseguró que el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, hace poco comenzó a ser investigado por nexos con el narcotráfico. Aparentemente por esta situación es que en su último viaje a dicho país fue arrestado en el aeropuerto por parte de los elementos de seguridad.

Desde hace más de un año, se ha vinculado al denominado 'Doble P' con importantes figuras del narcotráfico, primero señalando que sería mejor amigo de 'El Nini', el cual es uno de los líderes de seguridad de El Cartel de Sinaloa, además de que sería "un vocero" de sus actos dedicándoles temas como El Belicon. De igual forma, se ha dicho que es uno de los mejores amigos de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias 'El 27', jefe de seguridad de 'Los Chapitos'.

Aparentemente es por estas amistades que supuestamente en Estados Unidos tendrían a la mira al cantante. Fue precisamente el periodista Luis Chaparro, quien en una entrevista con el youtuber conocido como Gusgri, que reveló que Peso Pluma está en la mira del Gobierno y ya habría una investigación: "Fuentes dentro de la misma organización y en Estados Unidos me dicen: 'Pues claro que lo están investigando'. Pero ahorita tocarlo está difícil porque ese dinero ya se repartió".

Peso Pluma es vinculado a 'Los Chapitos'. Internet

De la misma manera, afirma que también investigan las letras de sus canciones para identificar a los delincuentes de los que habla en estas: "Cabr… al que le hace un corrido, cab... que van a corretear a Sinaloa". Por su parte, el youtuber aseguró que a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, cada que viaja a Estados Unidos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo detienen y lo mantienen retenido por varias horas con interrogatorios

Me dijeron una vez que crucé por Mexicali, un CBP me comentó que a Peso Pluma siempre lo pasan a segunda revisión. Lo retienen dos o tres horas y le preguntan si conoce a ciertos personajes buscados", dijo Gusgri.

Finalmente, el periodista mexicano aseguró que con las nuevas leyes que impuso Donald Trump contra el narcotráfico y son tomados como terroristas, se están tomando muy en serio el que el intérprete de Lady Gaga tenga algo que ver y por ende es delicado su caso: "Sí hay investigaciones abiertas. No las he visto, pero tú sabes que los americanos son muy reservados con sus casos en curso. Sin embargo, mis fuentes me dicen: 'Sí, sí hay una investigación bastante grande sobre este personaje'".

Fuente: Tribuna del Yaqui