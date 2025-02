Taylor Swift se sentiría 'usada' por Blake Lively en medio de la demanda con Justin Baldoni

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lo que se suponía, sería el lanzamiento de una conmovedora cinta que aborda duros temas como la violencia doméstica, terminó por convertirse en un drama mediático en el que sus co-protagonistas no han parado de discutir a través de declaraciones y demandas legales que, ahora, parecen haber llegado hasta la superestrella del pop, Taylor Swift, quien es gran amiga de la actriz Blake Lively.

Como muchos sabrán, hace unos días se filtraron unos textos en los que Lively comenta que, al igual que la serie Game of Thrones, tiene a su disposición ‘dragones’ y aunque no hace mención sobre quiénes se trata, la gente consideró en automático que hablaría de su esposo, Ryan Reynolds y la propia Taylor Swift, hecho que no pareció hacerle gracia a la cantante de éxitos como Bad Blood y Cruel Summer.

Taylor Swift se sentiría usada por Blake Lively

Créditos: Internet

En las filtraciones se puede leer: “Si alguna vez vas a ver ‘Game of Thrones’ apreciarás que soy ‘Khaleesi’, y como ella, tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente para bien. Porque mis dragones también protegen a los protejo. Así que realmente todos nos beneficiamos de esos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, puedo prometerte”. Una fuente cercana a Swift reveló que dichas palabras llegaron a los ojos de la cantante y no le cayeron en gracia.

El informante indicó que, de todo corazón, Swift está esperando que su amiga no se refiriera a ella: “Taylor realmente desea que Blake no la haya arrastrado a toda esta situación. Quiere mantenerse fuera de este drama tanto como sea posible”. Cabe señalar que, hasta el momento, la cantante pop no ha hecho mención de absolutamente nada relacionado a todo este drama y se desconoce, en realidad, cuál es su postura ante todo esto.

Taylor Swift no apoyaría a Taylor Lively

Créditos: Internet

De hecho, los fans más fervientes de Swift han notado que la artista ha preferido tomar distancia de todo este drama incluso desde el estreno de Rompiendo el Ciclo, puesto lejos de promocionar la cinta, como sí lo ha hecho con otros proyectos de sus amigos, la famosa ha decidido guardar silencio y no ánimo a ninguno de sus seguidores a ver la película, lo cual llamó poderosamente la atención de la gente.

Fuentes: Tribuna