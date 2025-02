Tras 'desaparecer', Imelda Garza Tuñón se presenta en 'VLA' y denuncia amenazas de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se reportara desaparecida la polémica actriz, Imelda Garza Tuñón, recientemente ha tenido una reaparición breve en el matutino Venga la Alegría, debido a que ellos afirmaron que se mensajearon con ella tras su ausencia en la obra de teatro que tenía. En los mensajes filtrados, se ve como denuncia amenazas de muerte, que se achacan a su pelea legal con Maribel Guardia.

La viuda de Julián Figueroa, no acudió al estreno de la puesta en escena llamada Motel, donde forma parte del elenco, y que se llevó a cabo este jueves en Teatro en breve. De acuerdo con el matutino de TV Azteca, la madre del nieto de Maribel Guardia explicó que no asistió a la función de prensa porque "tiene mucho miedo", y por medio una conversación escrita les comentó que supuestamente "ha estado recibiendo muchas amenazas de muerte".

Al respecto de los mensajes mostrados por Flor Rubio y Ricardo Casares, sobre su conversación con Garza Tuñón, se exhibió únicamente uno que dice lo siguiente: "Mi familia tiene miedo". El productor de la obra, Luis Ángel García, confirmó que perdió comunicación con la actriz después de los ensayos y, sobre todo, tras la denuncia legal de Maribel en su contra por el bienestar de su nieto José Julián Figueroa: "La he tratado de contactar estos últimos días, pero no hemos podido coincidir, más que un par de veces, que fue para ensayo y tratar de ponernos de acuerdo para una situación más, eso fue hace aproximadamente cinco días".

Imelda se ausenta de obra y temen lo peor. Instagram @chamonic3

El día de hoy no he podido comunicarme con ella. En teoría, tenemos programada ya una fecha para que ella pueda estrenar, pero por el momento no tenemos, así algo fijo. Realmente el trato con ella viene previo a todo el escándalo, de hecho empezamos el proceso de ensayos, y ella por esta situación se tuvo que ausentar, pero hablando con ella me dice que tiene toda la intención de continuar en el proyecto", añadió.

Finalmente, sobre los señalamientos contra Imelda, que realizó la actriz de melodramas como Corona de Lágrimas, con relación a su presunto consumo de estupefacientes y una aparente adicción al alcohol, el director comentó: "No, en mi experiencia no, hasta ahorita he tenido un par de ensayos con ella, es muy responsable, es derecha, de hecho, puedo confirmar que en el mismo ensayo presentó la obra sin problemas".

Cabe recordar que desde hace un par de semanas, la familia de Imelda ha estado expresando la preocupación que sienten por el bienestar físico de la actriz de Princesas, pues declararon que creen que podrían tratar de deshacerse de ella. Hace una semana incluso se filtró un mensaje de la abuela de Imelda, en el que le pide que no salga sola a la calle porque podrían querer atentar contra su vida, y aunque no menciona el nombre de Maribel o de Marco Chacón, muchos afirman que la advertencia fue sobre ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui