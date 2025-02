Tras negarla por años, Jorge Salinas llega a 'Hoy' y manda mensaje a hija de Andrea Noli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor de Televisa, Jorge Salinas, enfrentó uno de los peores escándalos de su carrera hace casi dos décadas, cuando se filtró que había tenido un amorío con Andrea Noli y que venía una hija en camino. Durante años, el famoso galán mexicano se la pasó negando su paternidad con la exactriz de TV Azteca, sin embargo, esto cambió en 2024 cuando padre e hija pudieron tener su primer acercamiento.

La mañana de este viernes 7 de febrero, Salinas decidió hablar por primera vez acerca de esta situación en una entrevista exclusiva con el programa Hoy. En primer lugar, el protagonista del melodrama La que no podía amar reconoció que a lo largo de su vida ha cometido errores graves: "Soy un hombre con muchos tropiezos pero me he levantado con la frente en alto y siempre dando gracias a Dios de que permita seguir corrigiendo esos errores".

En ese sentido, Jorge se deshizo en halagos hacia su esposa Elizabeth Álvarez, quien se presume fue pieza clave para que pudiera tener ese acercamiento con Valentina: "Elizabeth es una gran actriz, es mi esposa, es mi amiga y mi confidente", dijo. Acto seguido, el histrión de 56 años resaltó que las relaciones entre padres e hijos no son necesariamente fáciles o amigables:

Con todos hemos tenido una gran comunicación, hay altibajos, yo también fui hijo, siempre hay temas entre los padres, pero el amor es el que corrije todo", apuntó.

Jorge Salinas mantiene una buena relación con su hija Valentina

Luego el reportero de Hoy lo cuestionó directamente sobre cómo se lleva con la hija que tuvo con Andrea Noli y no quiso entrar en muchos detalles, por lo que únicamente aprovechó las cámaras del programa para enviarle un importante mensaje: "Ella está estudiando, está muy contenta, yo le mando todo el amor y muchos besos", dijo Jorge, quien años atrás se negaba a reconocer a la adolescente, a quien concibió mientras estaba casado con Fátima Boggio.

Finalmente y cambiando de tema, Jorge compartió en la entrevista que tras finalizar el melodrama El Ángel de Aurora se tomará un descanso de la TV debido a que está por iniciar una gira con el exitoso musical Perfume de Gardenia: "Ahora estoy haciendo una gira que comenzamos en Tijuana, después vamos a Mexicali y estaremos por toda la República", mencionó Salinas antes de dar por terminada la plática.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy