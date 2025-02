VIDEO: Laura Zapata se accidenta en evento y la trasladan a hospital; 'Hoy' dice su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Laura Zapata, recientemente fue captada en un importante evento musical, donde se accidentó y fue trasladada al hospital, para realizarle unas pruebas y descartar lesiones severas. En vivo del programa Hoy mostraron videos de la actriz de Televisa en el nosocomio y además compartieron su testimonio sobre su actual estado de salud tras su mal paso.

Zapata recientemente apareció ante la prensa como invitada especial de un artista colombiano en ascenso, y de inmediato se le cuestionó por la visita a México de su hermana menor, Thalía, a lo que simplemente dijo que "ni pu... idea" de lo que decían, pues no estaba enterada de esa visita a la denominada 'Casa de los Perros', en la que nació y pasó su infancia, a la cual fue acompañada por Yolanda Andrade, que es enemiga de Laura.

Al no dejar en claro que no le interesaba hablar de Thalía, cuestionaron si ha tenido contacto con su hermana Federica Sodi, quien aseguró que pese a su distanciamiento la quiere y respeta: "Qué lindo qué bueno, qué padre, no con ninguna (he tenido comunicación)". Ante la insistencia sobre la pelea familiar, la actriz de La Gata desvió el tema con mucho sentido del humor: "Ya empezaron con los temas difíciles, jálenme, jálenme, me están jalando, me están jalando".

Una vez que los reporteros se rindieron con el tema familiar, se enfocaron en el accidente que tuvo antes del evento en el que Sebas Gómez presentó su nuevo sencillo, a lo que ella señaló que no pasó nada y solo fue un mal paso derivado a no haber asistido antes al doctor: "Di un mal paso, es que de repente me dolía la rodilla y yo como maestra de educación física dije 'porque me dolía. Entonces descubrí que andando de puntitas, ¡no lo hagan!, yo me caí por andar haciendo caso, anduve cuatro días de puntitas".

Finalmente, recalcó la alegría que sentía de poder estar en dicho evento con el colombiano, afirmando que deberían de darle más foco, ya que considera que tiene mucho talento y además es un chico muy guapo y simpático al que le tiene cariño: "Con muchísimo cariño, de verdad, es un chico guapo, joven, talentoso, colombiano que me hizo el favor de invitarme como madrina de suerte". El joven durante la entrevista se mantuvo al lado de la actriz de María la del Barrio, sosteniéndola en silencio,

Fuente: Tribuna del Yaqui