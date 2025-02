Donald Trump se burla de Meghan Markle; dice si deportara a Príncipe Harry por usar drogas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de sus problemas en el pasado, el apoyo a Kamala Harris y la presunta confesión de usar drogas en su país, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha salido a aclarar cual es el estatus migratorio del Príncipe Harry y su familia, revelando si piensa deportarlo, además de burlarse de Meghan Markle, por ser "terrible" y "azotar" de su esposo. En el pasado sugirió que debería evaluarse nuevamente la visa del hijo de la Princesa Diana.

Después de que Trump subió al poder tras finalizar el tiempo del mandato de Joe Biden, se abrió debate sobre el estatus migratorio del nieto de la Reina Isabel II, pues Nile Gardiner, del grupo de expertos conservadores denominado Heritage Foundation, declaró que Harry en el 2020 recibió su visa con mentiras y se le permitió por un trato preferencial por el Presidente, ya que él mismo confirmó su uso de cocaína, marihuana y hongos psicodélicos en su libro Spare: "Cualquiera que solicite ingresar a los Estados Unidos debe ser sincero en su solicitud, y no está claro que ese sea el caso del Príncipe Harry".

Esto se suma a las declaraciones que dio el ahora presidente de Estados Unidos en marzo del 2024, durante su entrevista con Nigel Farage para la cadena GB News, en el que señaló que los duques de Sussex no merecen tener un trato preferencial ni tener "privilegios especiales", por lo que señaló que deberían de revisarse si mintió en su solicitud para ser ciudadano del país: "No. Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas y, si mintió, tendrán que tomar las medidas adecuadas".

Cabe mencionar que además de estas declaraciones, desde hace varios años es sabido que la actriz de Suits no soporta a Trump y en el pasado lo ha señalado de no ser el presidente ideal para su nación, calificándolo de ser "divisivo", "racista" y "misógino". Pero, pese a las solicitudes de Heritage Foundation y el que la nuera del Rey Carlos III no lo quiere, no será motivo para que ponga en duda su estatus migratorio y lo dejará permanecer en el país.

Esto pues el propio Trump desestimó el que vaya deportar al hijo de Lady Di de regreso a Reino Unido con toda su familia, burlándose de Markle, afirmando que ya le daba muchos problemas: "No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Ella es terrible". Entre risas, Donald se siguió burlando de los exintegrantes de la Corona británica y calificó al expríncipe de ser un "azotado" por su mujer y que "siendo llevado por la nariz", siguiendo sus ordenes.

Finalmente, el mandatario del país estadounidense remató las burlas contra la pareja, elogiando al futuro Rey del Reino Unido, el Príncipe Willliam, señalando que "es un gran joven", admirando su manera de desenvolverse en los eventos políticos y manejar su país. El esposo de Kate Middleton y Trump se encontraron en diciembre del 2024, y tuvieron una reunión privada, en la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre-Dame en París.

