Eddy Barrón: El músico que reinventa los corridos tumbados con honra a las Fuerzas Armadas

Tepic, Nayarit - Luego de que el pasado 6 de febrero el gobierno de Tepic oficializara la prohibición de los corridos tumbados debido a su supuesta apología al delito, ha surgido una figura musical que está captando la atención de las redes sociales. Se trata de Eddy Barrón, un músico y compositor que ha decidido apostar por este género, pero con un enfoque completamente distinto: enaltecer la labor de las fuerzas armadas, encargadas de la seguridad en la nación.

Barrón, apasionado del regional mexicano, vio en la prohibición de los corridos tumbados una oportunidad para diferenciarse. Sus letras destacan la valentía de los soldados mexicanos y la incertidumbre con la que viven sus familias, quienes a menudo se preguntan si volverán a casa tras cumplir con su deber.

Desde 2021, el músico ha compartido su talento en la plataforma TikTok, donde inicialmente publicó un video dedicado a la Fuerza Aérea Mexicana. Con el tiempo, su contenido fue ganando popularidad, llevándolo a filmar su primer video oficial en Culiacán, Sinaloa, un estado conocido por la fuerte presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

Eddy Barrón no solo canta sobre las fuerzas armadas, sino que también ha formado parte de ellas. En diversas ocasiones, ha expresado que su experiencia en la milicia y las vivencias de sus compañeros lo han inspirado a componer. Su autenticidad lo ha llevado a posicionarse como uno de los artistas más escuchados en plataformas como Spotify, donde acumula más de tres mil 500 oyentes mensuales, la mayoría de ellos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Uno de sus temas más representativos es Volvería a ser militar, en el que narra su paso por el Ejército:

"Aún me acuerdo de aquel día que me metí a la milicia,

me alejé de mi ranchito y también de mi familia.

Mis amigos me preguntan que, si no me he arrepentido,

que me la paso chambeando y que miran muy poquito".

Otro de sus temas, Con Sansón a las Patadas, responde a quienes afirman que el crimen organizado ha superado en número al Ejército mexicano. En sus versos, Barrón enfatiza el poder y la preparación de las fuerzas armadas:

"Dicen notas rojas, también las redes sociales,

que ahora ya la delincuencia superó con mucho a nuestros militares.

No se crean cuentos chinos, por favor, no se confunda ni se engañe,

pues las tropas están hechas a la vela en tierras internacionales".

Hay que señalar que a finales de 2024, Barrón estrenó A los Caídos, un tema en homenaje a los miembros del gabinete de Seguridad que han perdido la vida en cumplimiento de su labor. El video oficial ya suma más de dos mil 60 vistas en plataformas digitales.

Este contenido es en reconocimiento a la labor de nuestras fuerzas armadas y con todo el respeto que merecen sus integrantes”, ha afirmado el músico en sus redes sociales.

La prohibición de los corridos tumbados ha generado un intenso debate en México y otros países de habla hispana. Críticos argumentan que este subgénero musical hace apología del delito al abordar temáticas relacionadas con el narcotráfico, la violencia y el consumo de drogas. Sin embargo, defensores del género sostienen que los corridos tumbados son una expresión artística y cultural que retrata realidades sociales.

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró el pasado 7 de febrero que su administración no está a favor de la prohibición, pero sí de la concientización:

No estoy de acuerdo en prohibir, estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas, la discriminación a las mujeres”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

A pesar de la polémica en torno a los corridos tumbados, Eddy Barrón ha logrado abrirse paso en la industria musical con un mensaje diferente. Su apuesta por la exaltación del deber y la disciplina militar lo ha convertido en una figura singular dentro del género, demostrando que la música regional mexicana puede reinventarse sin perder su esencia.

Fuente: Tribuna