Escándalo en los Oscar: Sigue la polémica con Karla Sofía Gascón tras controversia en redes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Netflix, que obtuvo 13 nominaciones al Oscar por Emilia Pérez, incluida la de Mejor Película, enfrenta una crisis luego de que resurgieran tuits racistas y antimusulmanes de la nominada a Mejor Actriz, Karla Sofía Gascón. Incluso el CEO de la plataforma, Ted Sarandos, tomó distancia del equipo de la película en eventos clave.

El jueves pasado, en el almuerzo anual del American Film Institute, Sarandos fue visto sentado con la creadora de Nobody Wants This, Erin Foster, en lugar de con el equipo de Emilia Pérez, encabezado por el director Jacques Audiard y la coprotagonista Zoe Saldaña, dicha decisión generó especulaciones en Hollywood sobre el futuro de la película en la temporada de premios.

Ahora bien, la controversia en torno a Gascón podría afectar seriamente las posibilidades de Emilia Pérez en la categoría de Mejor Película. "Se acabó para 'Emilia Pérez' en Mejor Película... implosionó", aseguró una fuente de la industria. Sin embargo, la película aún podría competir en la categoría de Mejor Película Extranjera, dependiendo de la reacción de los votantes de la Academia.

Netflix, que ha invertido entre 20 y 30 millones de dólares en la campaña de Emilia Pérez, está reconsiderando su estrategia. Según el medio Page Six, la plataforma no cubrió los costos del viaje de Gascón a EU para eventos promocionales clave, y es posible que no asista ni a los premios SAG el 23 de febrero ni a los Oscar el 2 de marzo.

La crisis se desencadenó cuando la periodista Sarah Hagi expuso en X (antes Twitter) mensajes de Gascón en los que calificaba a George Floyd de "estafador de drogas", criticaba la diversidad en los Oscar de 2021 y llamaba "rata rica" a su coprotagonista Selena Gómez. También expresó comentarios islamofóbicos sobre la presencia de mujeres musulmanas en su comunidad en España.

Gascón eliminó su cuenta de X y negó ser racista en una entrevista con CNN en Español. Posteriormente, publicó en Instagram una disculpa en la que afirmó: "Lamento profundamente haber herido a otros con mis palabras". Sin embargo, su director, Jacques Audiard, manifestó su desconcierto: "No entiendo por qué se está haciendo daño a sí misma".

Netflix enfrenta duras críticas por no haber revisado el historial de redes sociales de Gascón antes de impulsarla como contendiente al Oscar. Un estratega de premios de Hollywood declaró que la plataforma "gastó millones en promocionarla sin asegurarse de que no hubiera escándalos ocultos".

Ante la polémica, Netflix ha optado por centrar su campaña en Zoe Saldaña, quien recientemente ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Critics Choice Awards. "Netflix estaba creando una nueva vida para Gascón", dijo una fuente de la industria. "Ahora, esa oportunidad parece desvanecerse".

El escándalo en torno a Gascón podría beneficiar a otras películas en la carrera por el Oscar, como A Complete Unknown de Timothée Chalamet o "Conclave". Mientras tanto, la industria reflexiona sobre el costo de la búsqueda del prestigioso galardón y cómo un simple descuido en redes sociales puede arruinar a un contendiente.

Con la temporada de premios en su punto más álgido, queda por ver si Emilia Pérez logrará sobreponerse a la polémica o si el sueño de Netflix de ganar el Oscar a Mejor Película se esfumará una vez más.

Fuente: Tribuna