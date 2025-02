¿Fue teibolera? En este lugar bailaba Galilea Montijo antes de llegar a Televisa y fama en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Galilea Montijo es una de las celebridades mexicanas más reconocidas de la actualidad no solo por el público de Televisa, sino también por miles alrededor del mundo. Desafortunadamente, formar esta prominente carrera no ha sido tarea fácil para la originaria de Guadalajara, Jalisco, ya que se ha enfrentado a fuertes controversias. Una de ellas es su supuesto pasado como teibolera.

Sí, en más de una ocasión 'La Gali' ha sido acusada de ocultar su oscuro pasado como bailarina exótica en conocido centro nocturno de su tierra natal. De hecho, su comadre Inés Gómez Mont fue una de las primeras en exponer esta situación y hasta la llamó "doña teibol" en plena transmisión en vivo del programa Ventaneando. Años después, ambas presentadoras lograron hacer las pases y a la fecha mantendrían una excelente relación.

Aseguran que Galilea Montijo trabajó como teibolera en su juventud

Sin embargo, Inés no ha sido la única en afirmar que Montijo fue teibolera, pues hace poco en el programa Chisme no Like destaparon el relato de un excompañero de la famosa, quien dio detalles del peculiar trabajo que tenía antes de saltar a la fama. El sujeto afirmó que la conductora estelar del programa Hoy formaba parte de un grupo de bailarines (hombres y mujeres) que amenizaban un lugar de Guadalajara, pero afirmó que no era un teibol aunque sí resaltó que las chicas estaban vestidas con "shorts muy chiquitos".

Asimismo, el informante dijo que era mentira que Galilea fuera 'scort' en aquella época, pues afirma que "no fichaban", pero se contradijo diciendo que sí obtenían dinero de parte del público. Finalmente, el hombre dijo que Galilea y Liliana Lago, conocida como 'La Nasha Plus', trabajaban con él en este sitio, pero luego ambas se marcharon hacia la Ciudad de México y el resto es historia.

A Galilea Montijo no le importan los rumores sobre su supuesto pasado como teibolera

El bar donde presuntamente bailaba Galilea se llamaba Cucurrucucú y estaba ubicado en la Plaza del Sol en Guadalajara. Diferentes sitios aseguran que el presunto dueño del local confirmó que la presentadora sí trabajó ahí y que ganaba entre 300 o 400 pesos. No obstante, el empresario dijo que Montijo no era teibolera, sino que trabajaba con más jóvenes bailando en antros.

A Galilea Montijo ya no le importan estos rumores

En más de una ocasión Montijo ha dejado ver que estas especulaciones la tienen sin cuidado. En 2023 incluso bromeó con la fallecida Dulce sobre su pasado como teibolera. Mientras la conductora peinaba a la cantante, esta le preguntó: "¿Entonces tú en realidad no fuiste bailarina trabajaste en belleza?". Por su parte, Gali respondió: "Yo no fui bailarina exótica, me hubiera encantado".

Fuente: Tribuna