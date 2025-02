Galilea Montijo encuentra alarmante bulto en su cuerpo; doctor le da inesperado diagnóstico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz, Galilea Montijo, en una serie de confesiones, reveló que se sentía completamente aterrada, después de que al darse un baño pudo encontrar un alarmante bulto en su cuerpo, por el que pensó que le darían la peor noticia de su vida e iba a pasar un duro proceso de sanación, revelando para Unicable el inesperado diagnóstico que le dio el doctor.

En el mundo del espectáculo, varios actores han compartido que tras encontrar un bulto extraño en su cuerpo resultó ser en un tumor maligno, incluso cáncer, unos lograron detectarlo a tiempo y evitaron tratamientos agresivos, como fue el caso de Julián Gil, que tuvo cáncer de piel, pero su tratamiento no fue agresivo y solo le retiraron dicho bulto, mientras que otros se enfrentaron a una larga lucha que incluso los hizo sentir que no lo lograrían, como Daniela Romo.

Con base a estos datos, Montijo en el reciente programa de Netas Divinas confesó que ella en una ocasión al bañarse, sintió un bulto en su cuerpo que después comenzó a arderle y por eso al no poder ver con claridad, se tomó una foto y de inmediato la mandó a un dermatólogo que le dijo que debía de ir para analizarlo y así poder darle un diagnóstico preciso a la presentadora del programa Hoy, quien dijo fue de inmediato.

Galilea temió lo peor al encontrar bulto en su cuerpo. Internet

Montijo mencionó que su médico se lo quitó de inmediato, por lo que parecía que no habría problemas, señalando que para ella el tenerlo o no era lo de menos, sino que cuando finalmente respiró y pudo esta en paz, fue cuando este le dijo que no era nada malo y simplemente fue un grano que le salió, como suele ser normal a veces, revelando que no debería de preocuparse. La actriz de Mujeres Asesinas dejó en claro que ahora lo dice con calma, pero en ese momento estaba aterrada.

Finalmente, Daniela Magun y el resto de las netas le señalaron que entendían perfectamente ese sentimiento de ver algo extraño en el cuerpo y de inmediato pensar lo peor, declarando que lo mejor que pudo hacer fue irse a atender de manera inmediata. De la misma manera, Natalia Téllez puso el toque cómico cuando sorprendida le cuestionó de donde es que le salían tantos tatuajes en esa fotografía, con la que mostraba como era su bulto.

Galilea revela su terror por el bulto. Instagram @netasdivinas

Fuente: Tribuna del Yaqui