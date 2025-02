Hija de Jaime Maussan demanda al investigador del fenómeno OVNI por abuso y agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Jaime Maussan siempre traerá controversia entre el público, esto es debido a que el famoso se dedica a investigar sobre temas que aún a la fecha podrían resultar polémicos para la humanidad y se trata del fenómeno OVNI y de la vida más allá de la Tierra; sin embargo, la vida personal del famoso siempre había sido mantenida de manera hermética, hasta ahora que su hija mayor lo demandó por abuso y maltrato laboral.

La noticia trascendió por medio de un reportaje de Ventaneando, donde la víctima, identificada como Dayana ‘N’, contó qué fue lo que la llevó a demandar a su progenitor, argumentando que no se trata de una idea que la llene de orgullo: “No es como que me encanta decir: ‘¡ah!, sí, pues es que yo le puse una denuncia a mi papá’. Se lo dije antes de poner la denuncia, se lo dije a su director y se lo dije a mi hermano, ¿sabes qué?, esto pasó con mi papá, porque ellos escucharon como me gritó ese día”.

Jaime Maussan recibe demanda legal

La supuesta víctima contó que considera que su padre habría hecho distinción entre ella y sus hermanos, dado a que no nació dentro del matrimonio del famoso con su actual esposa Beatriz Amigo, lo que considera que fue un punto clave para la fractura familiar: “Siempre mis hijos y yo hemos tenido estado de marginados en su familia. Yo realmente conocí a mis hermanos cuando ellos ya estaban grandes, porque ellos se enteraron de mi existencia por un trámite”.

Dayana ‘N’ mencionó que su madre nunca recibió ningún tipo de apoyo económico por parte de Maussan, por lo que los gastos de toda su manutención cayeron en su progenitora: “A mi mamá nunca le dio un quinto. Nunca daba dinero para la escuela, para la casa, para nada. Nosotros vivimos en casa de mi abuelito y mi mamá nunca fue para pedirle nada. Yo quería su cariño de papá. Para mí no era Jaime Maussan, para mí era mi papá y del que yo quería, como cualquier hijo, una aceptación, un acercamiento, un poder platicar.”

Jaime Maussan es demandado por abuso y maltrato

Por su parte, el abogado de Dayana, Porfirio Ramírez, declaró que la presunta víctima será indemnizada: “En el laboral se llegó a un acuerdo y se indemnizó a mi representada. Tenemos también una demanda de carácter civil. Tenemos dos juicios abiertos, una denuncia de carácter penal, tenemos esta carpeta. Existen ya desahogos de pruebas, en específico una prueba pericial en psicología, donde mi representada sale dañada emocionalmente. Tenemos también un parte del médico legista por las lesiones y ahorita está en la etapa de recabar datos de pruebas. Posiblemente solicitaremos unos medios alternos para ver si puede haber una conciliación.”

