'LCDLF All Stars', explota: Manelyk González tiene feroz pelea con Nacho Casano; lo hunde

Ciudad de México.- A menos de una semana del inicio de La Casa de los Famosos All Stars, las tensiones ya se están elevando y acaba de explotar la polémica, debido a que la mañana de este sábado 8 de febrero se ha vivido la primer feroz pelea oficial entre los habitantes, siendo protagonizada por Manelyk González y Nacho Casano, al cual no tuvo reparo alguno al momento de hundirlo sin piedad por "victimizarse".

Después de vivir la primera fiesta del reality show de Telemundo, que al parecer se viviría sin incidentes mayores, pues Dania Méndez y el cuarto 'Tierra' decidieron unirse más para luchar contra la alianza en su contra, 'Fuagua 2.0'. Pero, tal parece que los habitantes decidieron dejar pasar las molestias que sintieron en el transcurso de la noche para comenzar la batalla campal a primera hora de la mañana en la sala.

Esto pues el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy decidió quejarse con sus compañeros por el tema de la comida, afirmando que lo dejaron a él sin la única cosa que podía comer de la fiesta al ser vegano, destacando que todos deberían de tener más consideraciones con todos en general y no servirse en exceso, sino una cantidad considerable a la cantidad de habitantes y a la cantidad de cosas que se vea en la comida de la fiesta.

Ante esto, la exparticipante de Acapulco Shore declaró que ella no consideraba que fuera justo ese reclamo, debido a que ella vio como él estaba sentada hasta el fondo sin convivir con nadie y no parecía que fuera a acercarse a servirse más comida o de lo que se estaban sirviendo los habitantes. De la misma manera, señaló que no deberían de cometerse errores de la cuarta temporada tratando de dividir la comida.

Fuente: Tribuna del Yaqui