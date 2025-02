Martha Higareda y Lewis Howes: Una boda de ensueño en la playa

Los Ángeles, California. - Martha Higareda está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Luego de celebrar su despedida de soltera hace unas semanas, la actriz finalmente dará el "sí, acepto" este sábado en una boda que promete ser inolvidable junto a su prometido, Lewis Howes.

Hace un año, la pareja sorprendió a todos cuando el empresario le propuso matrimonio en frente de una multitud, entregándole un anillo de compromiso después de dos años de relación. Howes compartió el bello y memorable momento en sus redes sociales, demostrando lo emocionado que estaba por casarse con la mexicana. Ahora, la pareja está a solo unas horas de consolidar su amor frente al altar.

Inicialmente, consideraron casarse en San Miguel de Allende, pero al final optaron por una celebración más íntima en un destino de playa, manteniendo en secreto el lugar exacto. Ambos han compartido en sus redes sociales fotos y mensajes reflejando la felicidad que sienten por esta nueva etapa.

Lewis y yo estamos felices de que ya se acerca el día de nuestra boda! We are so thrilled and happy cuz our wedding is so close!", escribió la actriz en redes junto a fotos que demuestran el amor que los une.