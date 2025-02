Mayela Laguna revela giro inesperado en demanda de paternidad contra Luis Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica Mayela Laguna, recientemente ha decidido emplear sus redes sociales para dejar en claro que ella jamás ha querido aprovecharse de nadie, por lo que compartió un comunicado en el que reveló el tan inesperado giro que acaba de darle a su demanda de paternidad que tenía en contra del reconocido productor musical, Luis Enrique Guzmán, dejando a todo Televisa en shock.

A finales de enero de este 2025, el hijo de Silvia Pinal, hizo un llamado a toda la prensa para que sus abogados comunicaran que iban a interponer una nueva demanda en contra de Mayela, porque pese a que se demostró que Apolo Guzmán Laguna no es hijo del productor musical, sigue cobrando pensión y alarga el proceso para seguirla recibiendo. Los abogados destacaron que no consideran justos que tenga que pagar por un niño que no es suyo

Fue mediante su cuenta de Instagram que Laguna confesó que oficialmente estaba cancelada la apelación sobre la paternidad de Luis Enrique con el menor, señalando que de igual manera, el hermano de Alejandra Guzmán ya le podía quitar su apellido en cuanto quisiera: "Ya está el desistimiento firmado ante los juzgados familiares, específicamente el oral 1 donde se llevó a cabo las audiencias. ¡Se acabó! Ahora el señor Luis Enrique Guzmán Pinal tiene que acudir al registro civil donde registramos a apolo a los tres días de nacido para quitarle su apellido".

Mayela apela demanda contra Luis Enrique. Instagram @mayela_laguna

Ante esto, la exnuera de Silvia Pinal destacó que ella solo quiere que su hijo deje de ser expuesto a ataques, burlar y demás en su contra, siendo por él quién ha decidido dejar de lado estas batallas legales, ya que solamente le afectarán a él y solo desea que siga siendo un niño feliz: "Debo aclarar que, aunque no estuve de acuerdo con la decisión del juez y del inicio ya que no tiene cadena de custodia, decidí desistir porque ya no quería exponer más a mi hijo ni a mí y era luchar contra la corriente".

Finalmente, pidió a todo medio de comunicación y a la población en general que los dejen en paz y felices, como se encuentran, pues oficialmente ya no son figuras públicas y esperan contar con el respeto que mereces, agradeciendo a quienes creyeron en ella y la apoyaron: "Desde este momento ni mi hijo ni yo somos figuras públicas y les pido con todo respeto se trate de no mencionar nuestros nombres, ¡estamos en paz y felices! Gracias por el apoyo de muchas personas que durante este proceso fueron respetuosas y amables, gracias".

Mayela cancela demanda contra Luis Enrique. Instagram @mayela_laguna

Fuente: Tribuna del Yaqui