"No estoy bien": Belinda es hospitalizada y en VIDEO estremece con una terrible noticia

Medellín, Colombia.- La querida actriz y cantante, Belinda, recientemente ha decidido dar una entrevista desde la cama de un nosocomio en Colombia, después de confirmar que fue hospitalizada de emergencia el pasado viernes 7 de febrero. La intérprete de Egoísta a través de un medio digital estremeció con una terrible noticia sobre su estado de salud, pues finalmente reconoció que "no estoy bien" y podría permanecer varios días internada.

Mientras que parecía vivir un viernes maravilloso y lista para continuar con su trabajo desde Colombia, compartiendo con fans imágenes de su hermoso paisaje, el día se volvió oscuro para la querida intérprete de Luz Sin Gravedad, debido a que solo un par de horas después compartió en su cuenta de Instagram una fotografía desde el hospital, mostrando que estaba en una cama con intravenosa: "Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos".

Ahora, este sábado 8 de febrero, la exactriz de Televisa decidió recibir la llamada del reportero Arturo González, y desde su cama del hospital brindó una entrevista para el medio POSTA, en el que declaró que su cuerpo está agotado por el trabajo en exceso y ahora sufre las consecuencias con su salud: "No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo. No he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones y pues el cuerpo resiente el trabajo en exceso"

La actriz de Bienvenidos Al Edén recordó que en menos de un año ya ha tenido que ser internada de dos a tres veces por la carga de trabajo, por lo que su cuerpo ya no puede más y está comenzando a pedir un descanso. Para descartar una enfermedad, los médicos la han dejado internada para hacerle estudios: "Ya van varias veces que en poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencias pues porque no estoy bien. Ahorita apenas están checando, haciendo los estudios y toma un tiempo, entonces, no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila".

Finalmente, Belinda declaró que ella espera ser dada de alta y encontrarse mejor físicamente para poder asistir a Premios Lo Nuestro, el próximo 20 de febrero de este 2025, donde además de presentarse sobre el escenario para cantar, también está nominada a dos categorías, Artista Femenino Pop y Combinación Femenina por Jackpot con Kenia Os. La cantante prometió informar sobre su mejoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui